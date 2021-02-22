Про це пише The Verge.

Нова версія гри, яка вперше була запущена ще в 2000 році, вийде на ПК, Switch, PS4, PS5 і Xbox.

Також з’явиться підтримка кроссплатформенного переходу між консоллю і ПК.

Ремастер HD буде включати як базову гру, так і її розширення Lord of Destruction. Гра отримає динамічне освітлення, рендеринг часток, звук Dolby Surround 7.1, збільшення частоти оновлення екрану до 144 Гц і т.д.

Повідомляється, що розробники використовували 3D-моделі, наклавши їх на оригінальні ігрові спрайти. Всі ігрові механіки, анімації та штучний інтелект залишаться такими, як були раніше. Реліз заплановано на кінець 2021 року.

Крім ремастера Diablo II, Blizzard Entertainment також працює над додатковим мобільним додатком під назвою Diablo Immortal і над наступною повноцінної грою – Diablo IV.