Вироби одного з найстаріших швейцарських брендів - це уособлення витонченості і стилю.

Майстри Longines виготовляють якісні годинники з оригінальними дизайнами. Цінителі шедеврів можуть вибрати модель серед популярних лінійок бренду.

Елегантність у кожній деталі

Класичний дизайн з точними механізмами актуальний серед чоловіків і жінок. Доступний широкий вибір елегантних моделей в декількох колекціях Longines:

DolceVita – це оформлення в дусі 20-30-х років. Дизайни годинників відрізняються лаконічністю і завершеністю. Моделі лінійки виготовлені з цирконієвої кераміки, що забезпечує зносостійкість і ідеальний блиск.

PrimaLuna – відгомін чистоти і мінливості Місяця. Моделі легко впізнати по ідеально круглому корпусу з високоміцної сталі або золота і сапфіровому склу. Прикраса підкреслює жіночність і граціозність.

La Grande Classique – легендарна колекція. Герметичні золоті годинники популярні завдяки тонкому профілю і водонепроникності. Прикраси підходять для занурення в воду.

Швейцарські годинники Longines завжди в тренді, вони поєднуються з будь-яким стилем одягу. Прикраси підходять для щоденного носіння і особливого випадку.

Символ престижу

Дизайнери розробляють моделі, що демонструють статус і достаток власника. Вибрати прикрасу, символ бездоганної репутації і престижу, можна з наступних лінійок:

Master Сollection з відмінними воронінням стрілками. Корпус виконаний з міцної нержавіючої сталі, всі складові стійкі до пошкоджень. Годинники оснащені максимально відкритим і доступним циферблатом.

Saint Imier з автопідзаводом. Моделі лінійки відрізняються покриттям проти відблисків і стійкістю до подряпин. Сапфірове скло захищає циферблат і гарантує довговічність.

Evidenza з діжкоподібною формою корпусу. Циферблат з великим арабським або римським типом індикації максимально зручний. Деякі моделі оснащені календарем, здатні визначати дату і фазу Місяця.

Годинники преміум-класу затребувані серед чоловіків і жінок. Класичні і оновлені дизайни продемонструють хороший смак власника.

Всі вироби швейцарського бренду мають високу точність механізмів. Придбати годинник з популярних колекцій Longines можна в ДЕКА. Компанія гарантує якість і забезпечує обслуговування на високому рівні. Вибирайте оригінальні моделі Longines для себе і близьких в Торговій мережі ДЕКА.