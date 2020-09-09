Найстарша британська туристична компанія Thomas Cook, що збанкрутіла торік у вересні, може відродитися як онлайн-туроператор.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Однак нова фірма працюватиме лише в режимі онлайн. Тобто компанії доведеться відмовитися від літаків, готелів і магазинів.

Відродженням Thomas Cook займається китайська компанія Fosun. Там планують, що вже за кілька тижнів клієнти зможуть планувати відпустки на наступне літо. Водночас точна дата повернення компанії на ринок невідома і залежатиме від того, коли вона отримає ліцензію.

За даними джерела, Thomas Cook “дуже хотів почати роботу до Різдва”. Але, з усім тим, терміни перезапуску компанії також залежатимуть від подальших обмежень, введених через пандемію коронавірусу.