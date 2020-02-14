Відео сам музикант опублікував в своєму Instagram-акаунті.
За словами гітариста, коалу звуть Bear і в даний момент вона перебуває у ветеринарній клініці міста Брісбен.
“Ці люди (ветеринари – Ред.) роблять неймовірну роботу, дбаючи про тих, хто вижив в страшних пожежах в Квінсленді. Вони потребують нашої підтримки“, – написав Мей.
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Visiting time ! A precious moment with Bear – an adorable rescued Koala – in the RSPCA Animal Hospital, Wacol, Brisbane. These people are doing an incredible job of caring for the survivors of the tragic Queensland fires. They need our support. More soon. Video capture by Sharon Ashley. Bri
Брайан Мей є британським рок–музикантом, гітаристом легендарної групи Queen і автором багатьох її хітів, серед яких “We Will Rock You“ і “Who Wants to Live Forever“.
“Це так зворушливо і дає мені надію, що наш світ все ще можна врятувати, поки є такі турботливі люди“, – пишуть користувачі соціальної мережі в коментарях до відео.
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