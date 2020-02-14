Легендарний гітарист, учасник британської рок-групи Queen Брайан Мей зіграв на гітарі для врятованої від пожежі коали у ветеринарній клініці.

Відео сам музикант опублікував в своєму Instagram-акаунті.

За словами гітариста, коалу звуть Bear і в даний момент вона перебуває у ветеринарній клініці міста Брісбен.

“Ці люди (ветеринари – Ред.) роблять неймовірну роботу, дбаючи про тих, хто вижив в страшних пожежах в Квінсленді. Вони потребують нашої підтримки“, – написав Мей.

Брайан Мей є британським рок–музикантом, гітаристом легендарної групи Queen і автором багатьох її хітів, серед яких “We Will Rock You“ і “Who Wants to Live Forever“.

“Це так зворушливо і дає мені надію, що наш світ все ще можна врятувати, поки є такі турботливі люди“, – пишуть користувачі соціальної мережі в коментарях до відео.