Відео сам музикант опублікував в своєму Instagram-акаунті.

За словами гітариста, коалу звуть Bear і в даний момент вона перебуває у ветеринарній клініці міста Брісбен.

Ці люди (ветеринари Ред.) роблять неймовірну роботу, дбаючи про тих, хто вижив в страшних пожежах в Квінсленді. Вони потребують нашої підтримки, написав Мей.

Брайан Мей є британським рокмузикантом, гітаристом легендарної групи Queen і автором багатьох її хітів, серед яких We Will Rock You і Who Wants to Live Forever.

Це так зворушливо і дає мені надію, що наш світ все ще можна врятувати, поки є такі турботливі люди, пишуть користувачі соціальної мережі в коментарях до відео.

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