В Україні кіберполіція СБУ виявила телеграм-канали, через які працювали спецслужби РФ. Тут сіяли паніку серед українських громадян, загострювали і дестабілізували суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в країні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У ході довготривалої спецоперації оперативники СБУ встановили, що агентурна мережа створена так званим 85 Головним центром спеціальної служби Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил РФ. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої “руської весни”. Вони наразі “базуються” на території підконтрольної Росії “ПМР” – Придністровської Молдовської Республіки в Тирасполі.

Спецслужби країни-агресора залучили українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Telegram-каналів. Мова йде про канали “Легитимный”, “Резидент”, “Картель”, “Сплетница”, “Чорний квартал”, “Политический расклад”, “Нетипичное Запорожье”, “Тремпель Харьков”, “Одесский фраер”, “Днепр live”, “Николаев live”, “Херсон live”.

Встановлено, що “головним менеджером” агентурної мережі є одесит, один із організаторів масових заворушень під час одеського “Антимайдану”. Наразі його розшукують правоохоронні органи за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Фігурант особисто адмініструє 12 Telegram-каналів, спілкується з замовниками матеріалів, звітує російським кураторам про виконану роботу та погоджує можливість розміщення замовних матеріалів. Вартість розміщення публікацій становить від кількох сотень у регіональних і до 25-30 тисяч гривень на всеукраїнських каналах.