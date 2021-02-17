Нове дослідження припускає, що люди неафриканського походження, які перенесли COVID-19 в легкій формі або без симптомів, можуть мати генетичний варіант, який знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Про це пише CNN.

Так, дослідники Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Лейпцигу (Німеччина) виявили генетичну мутацію, яка знижує ризик важкого перебігу COVID-19 приблизно на 22%.

Вона була виявлена ​​у всіх взятих ними зразках ДНК неандертальців і приблизно в 30% зразках, взятих у людей європейського і азіатського походження.

За словами дослідників, мутація впливає на імунну відповідь організму на РНК-віруси, такі як коронавірус, а також вірус Західного Нілу і вірус гепатиту С.

“Ця область кодує білки, які активують ферменти, що відіграють важливу роль при зараженні РНК-вірусами. Можливо, це одна з тих мутацій, які передавалися тисячоліттями і допомагали людям вижити”, – говорять Сванте Паабо і Хьюго Зеберг з Інституту еволюційної антропології Макса Планка.

Вчені виявили, що область на хромосомі 12 містить гени OAS, які регулюють активність ферменту, що руйнує вірусні геноми, а неандертальські варіанти генів підсилюють цю дію.

“Відносний ризик необхідності в інтенсивній терапії знижується приблизно на 22% на кожну копію гаплотипу неандертальців. Цей гаплотип досить часто зустрічається у всіх регіонах світу за межами Африки – він присутній у населення Євразії і Америки на несучих частотах, які часто досягають і перевищують 50%”, – додали вони.

Це відкриття може допомогти пояснити, чому темношкірі пацієнти набагато частіше страждають важкою формою коронавірусу. Неандертальці, які вимерлі близько 40 000 років тому, жили пліч-о-пліч, а іноді і схрещувалися з сучасними людьми в Європі і Азії, але не в Африці. А люди чисто африканського походження не мають ДНК неандертальців. Дослідження показують, що близько 2% ДНК у людей європейського і азіатського походження має неандерталський ген.

Команда використовувала зразки, взяті у більш ніж 2200 людей з важкими випадками COVID-19. Вони виявили генетичну область, яка вплинула на схильність до важких захворювань. Потім вони перевірили ДНК, взяту з скелетів чотирьох стародавніх людей – 70 000-річного неандертальця з Сибіру, ​​50 000-річного неандертальця з Хорватії, 120 000-річного і 80 000-літніх неандертальців з Денисової печери в Сибіру. Всі чотири зразки мали одні й ті ж версії цієї генетичної послідовності.