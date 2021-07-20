Українського легкоатлета Ігоря Главана, який мав взяти участь у Олімпійських Іграх у Токіо, дискваліфікували зі змагань через допінг.

Про це повідомили у Федерації легкої атлетики України.

“На адресу ФЛАУ надійшло рішення Спортивного арбітражного суду від 15 липня 2021 року щодо справи про дискваліфікацію Ігоря Главана (спортивна ходьба)” – йдеться в повідомленні.

Зазначається, переглянувши справу, Спортивний арбітражний суд ухвалив рішення збільшити строк дискваліфікації Главана до трьох років та анулювати результати, показані ним, починаючи з 25 липня 2017 року.

Таким чином, Главан, який був затверджений до складу команди України для участі в Олімпійських іграх-2020, а саме зі спортивної ходьби на 50 км, не зможе взяти в них участь.

Дискваліфікованого атлета замінить Валерій Літанюк, який йшов у світовому топлисті наступним і був затверджений Виконкомом ФЛАУ до резервного складу учасників офіційної делегації.