LEGO Foundation надасть Україні приблизно 13,6 мільйона доларів США (100 мільйонів данських крон) на відновлення та відбудову української системи освіти та підтримку освітніх потреб українських дітей та родин, які постраждали від повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті LEGO.

У повідомленні зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну навчання 3,6 мільйона українських дітей було зірвано.

“Сьогоднішня пожертва спрямована на те, щоб українські діти мали можливість продовжувати навчання протягом важливих для них років розвитку, а також забезпечити доступність психіатричної та психосоціальної підтримки”, – йдеться у повідомленні LEGO Foundation.

Окрім того, зазначається, що 100 мільйонів данських крон (орієнтовно 13,6 млн доларів) на підтримку відновлення системи освіти України будуть розподілені через партнерів LEGO Foundation, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), MHPSS Collaborative і Peppy Pals, а також інші організації, які вже працюють в Україні. LEGO Foundation також безпосередньо передасть обладнання українським навчальним закладам.

Регіональна менеджерка The LEGO Foundation в Україні Оксана Рома зауважила, що ця пожертва спрямована на те, щоб українські діти, як в Україні, так і в сусідніх країнах, таких як Молдова та Румунія, могли продовжувати здобувати освіту попри серйозні перешкоди, яких вони зазнали через повномасштабну війну РФ проти України.

Також вона наголосила, що на сьогодні в Україні понад 2300 навчальних закладів постраждали від бомбардувань і обстрілів під час широкомасштабної війни, з них 286 – повністю зруйновані.

“LEGO Foundation підтримує відновлення та відбудову систем освіти, а також надає соціальну та емоційну підтримку тим дітям і сім’ям, які постраждали від повномасштабної війни. Ця допомога містить у собі психіатричну та психосоціальну підтримку для забезпечення безперервності навчання у дитячих садках, школах і колективних центрах, а також надання навчальних матеріалів і обладнання, які забезпечують постійний доступ до навчання”, – підсумували у LEGO Foundation.