Компанія LEGO презентувала новий набір за мотивами "Володаря перснів", який складається з 6 167 деталей та 15 фігурок персонажів.

Про це повідомляє Hypebeast.

Цей набір дає змогу зібрати копію Рівенделла – місце перебування ельфів, відоме як “дім Елронда” за сюжетом трилогії Дж. Р. Р. Толкіна “Гобіт”, “Володар перснів” та “Сильмариліон”.

Новий набір виявився одним із найбільших у колекції бренду. До нього входять 6 167 деталей. У цьому наборі LEGO пропонує зібрати фортецю зі спальнею Фродо, кабінетом Елронда, вежею з фігурами ельфійських воїнів, альтанкою біля річки і мостом.

Набір Lord of the Rings Rivendell складається з кількох зон. Поряд із зоною Ради, де було сформовано Братство Кільця, є кабінет Елронда (із відомими картинами з історії Середзем’я) та кімната, де Фродо прокидається після зустрічі з назгулами.

Інша частина набору — відтворення ельфійської вежі, яка прикрашена статуями фігур давно минулих днів. Третя дозволяє побудувати альтанку та міст через річку в долині, звідки Братство вирушило в дорогу.

Також в комплект входить безліч мініатюрних аксесуарів, серед яких LEGO-версія Персня Всевладдя, кинджал Жало, уламки меча Нарсіл та зброя членів Братства.

Спеціально для релізу було створено 15 нових фігурок: до дев’яти членів Братства Кільця, що вже існували, приєдналися Елронд, Арвен, Глоїн, інші ельфи і Більбо Беггінс. Купити набір для складання Рівенделла можна буде з 8 березня, він коштуватиме 500 доларів.