У Росії припиняє роботу виробник конструкторів Lego. Данська компанія розриває відносини з фірмою, яка управляє російськими магазинами.

Про це повідомило російське видання “Inc“.

Генеральний директор підрозділу Lego у Росії Євген Чихачов підтвердив рішення компанії. На теренах РФ працював 81 магазин з конструкторами. Ними керувала фірма Inventive Retail Group. Вона також керувала фірмовими магазинами Apple, Samsung та Nike. Ці бренди вже припинили чи обмежили свою діяльність на російському ринку.

Зазначимо, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну данський виробник призупинив ввезення продукції. Цьому посприяли “санкції та непередбачувані умови, в яких доводиться працювати”.

У червні в РФ закрилися кілька фірмових магазинів Lego. Вони припинили діяльність, оскільки не було товару через відсутність постачання.