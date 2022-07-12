Про це повідомило російське видання “Inc“.
Генеральний директор підрозділу Lego у Росії Євген Чихачов підтвердив рішення компанії. На теренах РФ працював 81 магазин з конструкторами. Ними керувала фірма Inventive Retail Group. Вона також керувала фірмовими магазинами Apple, Samsung та Nike. Ці бренди вже припинили чи обмежили свою діяльність на російському ринку.
Зазначимо, що з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну данський виробник призупинив ввезення продукції. Цьому посприяли “санкції та непередбачувані умови, в яких доводиться працювати”.
У червні в РФ закрилися кілька фірмових магазинів Lego. Вони припинили діяльність, оскільки не було товару через відсутність постачання.
Продукція Lego вже потрапила до переліку для паралельного імпорту товарів, який сформував Мінпромторг. Експерти вважають, що теоретично конструктори можна буде продавати в тих же торгових точках. Утім назву магазинів доведеться змінити.
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