Про це інформують агентства Reuters та BBC.

У компанії планують розпочати продаж кубиків із переробленого пластику (в складі наборів конструкторів) приблизно через два роки (18–24 місяці).

Пошук альтернативного матеріалу був складним завданням для LEGO. Протягом останніх років понад 150 інженерів і вчених тестували безліч різних матеріалів (як рослинного походження, так і перероблених).

І ось тепер у пресслужбі компанії оголосили про створення перших кубиків (прототипу) з перероблених пластикових пляшок.

Зазначається, що це стало “останнім кроком на шляху створення продуктів LEGO з екологічно чистих матеріалів”.

Перші деталі-прототипи (розміром 2×4) зроблені з поліетилентерефталату з викинутих пляшок.

Його змішали з добавками, щоб надати міцності. Формулу розробляли протягом трьох років. За цей час було випробувано понад 250 варіантів матеріалу.

З однієї пластикової пляшки об’ємом 1 літр можна отримати близько десяти стандартних кубиків LEGO.

Отриманий матеріал хочуть ще протестувати й доопрацювати, перш ніж перейти на стадію пілотного виробництва.

Очікується, що наступна стадія тестування триватиме щонайменше рік.

“Ми дуже раді цьому прориву. Найбільший виклик на нашому шляху до сталого розвитку – це переосмислення і впровадження нових матеріалів, які будуть такими ж міцними і якісними, як нинішні деталі”, – зазначив Тім Брукс, віцепрезидент з екологічної відповідальності в LEGO Group.

“Ми хочемо, щоб наші продукти чинили позитивний вплив на планету не лише тим, що надихають на гру, але й матеріалами, які ми використовуємо”, – додав він.

Як зазначає агентство Reuters, компанія LEGO щороку використовує близько 100 тисяч тонн пластика в своїй продукції.

У 2020 році компанія оголосила про плани з видалення одноразового пластику з коробок. Виробник конструкторів пообіцяв інвестувати до 400 мільйонів доларів протягом трьох років для досягнення цієї мети.

З 2018 року компанія виготовляє деякі деталі з біополіетилену, який роблять з екологічно чистого цукрового очерету. З нього виробляють гнучкі деталі (наприклад, дерева, листя й аксесуари для фігурок).