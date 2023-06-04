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03 червня

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Легіон «Свобода Росії» та «РДК» викликали на переговори губернатора Бєлгородської області

4 червня члени легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу викликали губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова на переговори.

Неділя, 4 червня 2023, 14:56
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Джерело: легіон “Свобода Росії”.

Вони записали звернення до Трійці — православного святі. Бійці запропонували обміняти двох полонених на “кілька хвилин спілкування з вами в храмі” без зброї.

“Якщо ви сьогодні до 17:00 з’явитесь до храму в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як заведено говорити у нас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка ведеться вже півтора року, а тепер ведеться і на території вашої Бєлгородської області”, — йдеться у повідомленні.

За їхніми словами, у Гладкова є можливість поспілкуватися з ними без зброї та забрати додому двох громадян РФ — “простих солдатів”.

  • Ввечері 22 травня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. За повідомленнями ЗМІ, палала будівля ФСБ.
  • Підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ.
  • Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявляв, що на територію регіону зайшли нібито українські ДРГ. Речник ГУР Андрій Юсов зазначив, що операцію проводять виключно громадяни Росії.
  • У Бєлгородській області Росії скасували режим “контртерористичної операції”. Раніше міністерство оборони РФ повідомляло, що буцімто заблокувало та ліквідувало збройні формування.
  • Добровольці легіону “Свобода Росії”, які провели операцію на території Бєлгородській області РФ, повідомили про свій подальший план дій щодо “визволення” низки російських міст.
Теги: війна, Бєлгородська область, В'ячеслав Гладков, російська агресія, російсько-українська війна

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