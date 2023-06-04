Легіон «Свобода Росії» та «РДК» викликали на переговори губернатора Бєлгородської області

Джерело: легіон “Свобода Росії”.
Вони записали звернення до Трійці — православного святі. Бійці запропонували обміняти двох полонених на “кілька хвилин спілкування з вами в храмі” без зброї.
“Якщо ви сьогодні до 17:00 з’явитесь до храму в Новій Таволжанці, ми, як жест доброї волі, як заведено говорити у нас на батьківщині, обміняємо цих двох полонених просто на можливість поспілкуватися з вами про долю Росії, непотрібну кровопролитну війну, яка ведеться вже півтора року, а тепер ведеться і на території вашої Бєлгородської області”, — йдеться у повідомленні.
За їхніми словами, у Гладкова є можливість поспілкуватися з ними без зброї та забрати додому двох громадян РФ — “простих солдатів”.
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