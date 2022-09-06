Про це повідомляють #Букви.
Український клуб свій перший груповий поєдинок у цьогорічному сезоні Ліги чемпіонів зіграє на виїзді.
Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.
Пряму трансляцію матчу можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO або на Воля TV.
Варто зауважити, що вперше в історії відбудеться мачт між “Шахтарем” та “Лейпцигом”, хоча за спиною у “гірників” 26 поєдинків проти команд із Німеччини.
Додамо, що “Шахтар” та “Лейпциг” є учасникам групи F у цьому сезоні Ліги чемпіонів. Окрім них до групи входять “Реал” (Іспанія) та “Селтік” (Шотландія).
- Донецький футбольний клуб “Шахтар” отримав нового головного тренера – ним став 41 річний хорват Ігор Йовічевіч, який раніше тренував низку українських команд.