6 вересня донецький футбольний клуб "Шахтар" зійдеться у матчі першого туру Ліги чемпіонів з німецьким "Лейпцигом".

Про це повідомляють #Букви.

Український клуб свій перший груповий поєдинок у цьогорічному сезоні Ліги чемпіонів зіграє на виїзді.

Стартовий свисток прозвучить о 22:00 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO або на Воля TV.

Варто зауважити, що вперше в історії відбудеться мачт між “Шахтарем” та “Лейпцигом”, хоча за спиною у “гірників” 26 поєдинків проти команд із Німеччини.

Додамо, що “Шахтар” та “Лейпциг” є учасникам групи F у цьому сезоні Ліги чемпіонів. Окрім них до групи входять “Реал” (Іспанія) та “Селтік” (Шотландія).