Про це повідомляється на сайті президента України.

Ілля Бурлаченко – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені Богомольця. Він повернувся з Неаполя (Італія) до України, коли дізнався про повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Опісля – приєднався до лав захисників України.











Лейтенант медичної служби Ілля Бурлаченко отримав медаль «За військову службу Україні» // 6 фото

Раніше #Букви розповідали історію про непростий шлях Бурлаченка додому 24 лютого. Йому стало надзвичайно соромно за те, що він перебуває у безпечному місці, а його рідні та друзі у Києві – в небезпеці. Після цього Ілля Бурлаченко швидко зібрав валізу та розпочав своє повернення до Києва.

Опинившись через кілька днів на вокзалі у столиці Ілля Бурлаченко намагався знайти того, хто довезе його до лікарні, проте правоохоронці сказали, що можна дійти пішком, хоча є вірогідність, що застрелять.

“На свій страх та ризик вирушив пішки. Дорогою на таксі підібрали якісь іноземці і підвезли найближче до лікарні. Об 11 був у лікарні. Переодягнувся та пішов оглядати пацієнтіи”, – написав лікар.

Він додав, що вірить, що Київ та Україна вистоять у боротьбі з агресором, а “кацапська імперія – паде”. Ілля Бурлаченко наголосив, що Україна переможе, адже ми захищаємо свій дім.