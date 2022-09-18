Про це повідомляється на сайті президента України.
Ілля Бурлаченко – асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені Богомольця. Він повернувся з Неаполя (Італія) до України, коли дізнався про повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Опісля – приєднався до лав захисників України.
Лейтенант медичної служби Ілля Бурлаченко отримав медаль «За військову службу Україні» // 6 фото
Раніше #Букви розповідали історію про непростий шлях Бурлаченка додому 24 лютого. Йому стало надзвичайно соромно за те, що він перебуває у безпечному місці, а його рідні та друзі у Києві – в небезпеці. Після цього Ілля Бурлаченко швидко зібрав валізу та розпочав своє повернення до Києва.
Опинившись через кілька днів на вокзалі у столиці Ілля Бурлаченко намагався знайти того, хто довезе його до лікарні, проте правоохоронці сказали, що можна дійти пішком, хоча є вірогідність, що застрелять.
“На свій страх та ризик вирушив пішки. Дорогою на таксі підібрали якісь іноземці і підвезли найближче до лікарні. Об 11 був у лікарні. Переодягнувся та пішов оглядати пацієнтіи”, – написав лікар.
Він додав, що вірить, що Київ та Україна вистоять у боротьбі з агресором, а “кацапська імперія – паде”. Ілля Бурлаченко наголосив, що Україна переможе, адже ми захищаємо свій дім.
- Нагадаємо, раніше Ілля Бурлаченко розповів, що найвищий ризик заразитися коронавірусом – в закритих приміщеннях, де є скупчення людей: супермаркети, офіси, громадський транспорт.
- На тлі російсько-української війни існує не лише військовий фронт, але й медичний. Дорослі та діти продовжують хворіти, а лікарі — рятують їхнє життя. Ілля Бурлаченко розповів як вони допомагають онкохворим пацієнтам в умовах російсько-української війни.