Міністерство охорони здоров'я України застерігає від шахраїв, які продають псевдоліки від коронавірусної інфекції COVID-19.

Про це повідомляє МОЗ в Telegram.

Раніше повідомлялося, що українські ЗМІ рекламують нібито препарат для лікування і профілактики коронавірусу.

“МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації і не купувати сумнівні препарати”, – йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначають, що в разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнтові в ізоляції надається симптоматичне лікування.

“Зараз у світі не існує спеціальних ліків від COVID-19”, – додали в МОЗ.

Відзначимо, що за офіційними даними Міністерства охорони здоров’я України, рекомендованих лікарських засобів, призначених для профілактики або лікування коронавірусної інфекції, не існує. Пацієнтам надається симптоматичне лікування.