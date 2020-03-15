Про це повідомляє МОЗ в Telegram.
Раніше повідомлялося, що українські ЗМІ рекламують нібито препарат для лікування і профілактики коронавірусу.
“МОЗ України закликає українців не довіряти цій інформації і не купувати сумнівні препарати”, – йдеться в повідомленні.
При цьому у відомстві зазначають, що в разі підтвердження наявності коронавірусу лабораторними дослідженнями пацієнтові в ізоляції надається симптоматичне лікування.
“Зараз у світі не існує спеціальних ліків від COVID-19”, – додали в МОЗ.
Відзначимо, що за офіційними даними Міністерства охорони здоров’я України, рекомендованих лікарських засобів, призначених для профілактики або лікування коронавірусної інфекції, не існує. Пацієнтам надається симптоматичне лікування.
Раніше повідомлялося, що створення вакцини проти китайського коронавірусу COVID-19 займе щояйнаменше один рік.
- Нагадаємо, в Україні з 12 березня і по 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Голова Уряду Денис Шмигаль для уникнення поширення коронавірусу закликав українців утриматися від міжміських поїздок.
- Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець рекомендує розглянути можливість обмеження роботи закладів громадського харчування через загрозу поширення COVID-19.