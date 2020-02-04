Олександр Лємєнов, який раніше був членом кадрової комісії з атестації прокурорів, став радником Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

“Так, я радник Генерального прокурора”, – повідомив Лємєнов.

Він зазначив, що вважає за потрібне змінювати країну, а не розповідати байки, стоячи осторонь.

“Вірю в зміни не на словах, а на ділі. Критикучи – пропонуй, пропонуючи – дій”, – написав він.

Олександр Лємєнов – юрист і експерт у сфері антикорупційної політики. Працював молодшим юристом у великих агропромислових компаніях, центральним аналітиком проекту “ЧЕСНО”. Він – головний експерт Антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ (РПР), засновник української громадської організації StateWatch.