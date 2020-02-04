Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.
“Так, я радник Генерального прокурора”, – повідомив Лємєнов.
Він зазначив, що вважає за потрібне змінювати країну, а не розповідати байки, стоячи осторонь.
“Вірю в зміни не на словах, а на ділі. Критикучи – пропонуй, пропонуючи – дій”, – написав він.
Олександр Лємєнов – юрист і експерт у сфері антикорупційної політики. Працював молодшим юристом у великих агропромислових компаніях, центральним аналітиком проекту “ЧЕСНО”. Він – головний експерт Антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ (РПР), засновник української громадської організації StateWatch.
- Раніше сьогодні стало відомо, що на члена кадрової комісії з атестації прокурорів Олександра Лємєнова скоєно напад у Києві.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через напад на Олександра Лємєнова за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.