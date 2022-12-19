російсько-українська війна

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Ленд-ліз для України досі ще не запрацював – у МЗС пояснили причину

19 грудня речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко зазначив, що Вашингтон поки що озброює України за іншими програмами. Натомість ленд-ліз не використовують з метою заощадження майбутнього українського бюджету.

Вівторок, 20 грудня 2022, 00:17
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Про це він розповів у коментарі “Громадському”.

Механізм ленд-лізу полягає в тому, що США можуть передавати Україні існуючи в них оборонні вироби в оренду чи на умовах лізингу.

Ніколенко пояснив, що перевага цього інструмента — швидкість ухвалення Адміністрацією Байдена рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Водночас недолік це обсяги постачань зброї в межах ленд-лізу напряму залежать від фінансових можливостей України.

Нині Сполучені Штати надають військову допомогу Україні коштом власного федерального бюджету.

У межах відповідного закону США про додаткові асигнування на підтримку України, наразі ми отримуємо безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами: Ініціатива сприяння безпеці України, зовнішнє військове фінансування та поповнення запасів зброї США, наголосив речник.

Відповідно до цих програм військову допомогу Україні надають на безоплатній основі та на відміну від ленд-лізу, не передбачають відшкодування вартості наданого озброєння, військової техніки та боєприпасів, зазначив Ніколенко.

Зазначимо, що 1 жовтня набув чинності закон Сполучених Штатів Америки про ленд-ліз для України.

Варто зауважити, що ще 28 квітня Палата представників США розглянула та ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України. Його підтримали 417 представників Конгресу, а 10 проголосували проти.

Вже 9 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз, який спростить тривалий процес постачання Україні військового обладнання, необхідного для боротьби з РФ.

Відповідно до цього документа, Україна може вимагати впорядкованої передачі американської зброї та іншої допомоги у сфері безпеки. США отримають гарантії того, що країна замінить або відшкодує активи пізніше.

Ленд-ліз передбачає не тільки отримання зброї. За прикладом Другої світової війни, крім танків та літаків, США направляли в СРСР верстати, локомотиви, сталь для броні, консерви тощо. Сьогоднішній проєкт може передбачати подібну іншу допомогу, яку ще будуть узгоджувати.

ДОВІДКА: Вперше програму ленд-лізу створили як систему, за якою США безплатно або в кредит передавали своїм союзникам у Другій світовій війні озброєння, боєприпаси, техніку та стратегічну сировину, зокрема й нафтопродукти.

Концепція програми в часи Другої світової війни надавала президенту владу допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для США. Закон про ленд-ліз, прийнятий Конгресом США і підписаний президентом Ф.Д. Рузвельтом 11 березня 1941 року, передбачав:

  • надані матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті (стаття 5);
  • передане в межах закону про ленд-ліз майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на
  • основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному, безпроцентних позик).

Положення закону передбачали, що після війни, у разі зацікавленості американської сторони, незруйнована й не втрачена техніка й устаткування повинна бути повернена до США.

Основними клієнтами США стали Велика Британія, а також СРСР і країни Співдружності.

Вдруге програму ленд-лізу США запропонували та дозволили під час активної фази російсько-української війни у 2022 році для допомоги Україні.

Програма стане визначним моментом, оскільки надає змогу швидко передавати усе необхідне Україні без зайвої бюрократії. Це створює можливість США фактично дарувати необхідне обладнання згідно з положеннями, котрі передбачають, що країна-одержувач виплатить їх вартість пізніше.

Загалом, законопроєкт скасовує певні вимоги, які зазвичай застосовуються до договорів ленд-лізу на оборонну техніку та озброєння, за умови, що ці “статті призначені для уряду України чи урядів інших східноєвропейських країн, які постраждали від вторгнення РФ в Україну”. Він також знімає заборону на те, що позика або оренда не можуть тривати більш як п’ять років.

Теги: бюджет, кошти, ленд-ліз, МЗС, озброєння України, пояснення, причина, програма, США

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