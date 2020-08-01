З ним зв’язалися по відеозв’язку в ефірі програми “60 хвилин” на телеканалі “Росія 1”.

Скабєєва насамперед запитала у Кравчука, як той “збирається домінувати на переговорах по Донбасу”.

“Буду робити все, щоб ми чули один одного”, – відповів він.

Політик сказав пропагандистці, що у нього “немає амбіцій і кар’єрних цілей, і в цьому році” виповнилося 64 роки, як він при владі “. При цьому, він поцікавився, скільки років журналістці.

Кравчук сказав, що буде домагатися, щоб на Донбасі був мир. Він вважає, що “мир не може бути за рахунок одного або за рахунок інтересів іншого. Тільки рух назустріч один одному”.

Скабєєва під час розмови сказала, що не вважає Донбас Україною.

“Слухайте свого президента”, – сказав у відповідь Кравчук, очевидно маючи на увазі, що сам Володимир Путін вважає, що “ДНР” і “ЛНР” – це Україна.

Також Скабєєва питала у Кравчука чи підтримує він ідею про прямі переговори з представниками ОРДЛО, на що той сказав, що якщо це Україна – “нехай приїжджають до Києва домовлятися”.

В цілому, Кравчук і Скабєєва розмовляли протягом 20 хвилин.

Перший президент України звернув увагу на те, що ні слова не сказав, що Росія бомбила Донбас, в той час як Скабєєва двічі повторила, що Україна “6 років винищувала населення Донбасу”.

На завершення розмови він запросив журналістку в Україну, запевнивши, що зуміє її переконати.

“Приїжджайте в Київ, я вас запрошую. Я вас посаджу в красиве крісло, сяду в такому ж красивому кріслі навпроти. Поставимо перед собою монітор, і ми будемо говорити з вами дві години. Я абсолютно впевнений, що ви поміняєте свою точку зору, незважаючи на спеціальну підготовку”, – сказав Кравчук.

У відповідь Скабєєва “подякувала” йому за запрошення, але заявила, що в Києві “занадто багато націоналістів”. Також вона нагадала, що знаходиться в списку “Миротворця”, тому побоюється за своє життя.

Після завершення зв’язку вона звинуватила Кравчука в лицемірстві.