Covid-19 Україна

оновлено 26.02.2021 о 21:02

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Лерос оприлюднив нові докази того, що за ним стежила СБУ, – фото, відео

Народний депутат України Гео Лерос оприлюднив нові докази того, що співробітники Служби безпеки України стежили за ним.

П’ятниця, 26 лютого 2021, 21:02

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Зокрема, Лерос заявив, що в нього є чимало  доказів того, що СБУ за ним стежила. Він опублікував відео, на якому видно частину техніки для стеження.

“Після вихідних покажу як працює їхня система, яка в них апаратура та як побудована система”, – зазначив нардеп.

При цьому він заявив, що досі не розуміє мету стеження та нагадав, що раніше отримував погрози, а потім невідомі спалили його автівку.

Також Лерос опублікував серію фото, на яких співробітники СБУ начебто обговорювали процес стеження за ним. 

Нардеп продемонстрував, що в  галереї смартфона людей, які за ним стежили, було чимало його світлин.

Нагадаємо, що вчора нардеп Гео Лерос заявив, що за ним стежать працівники Служби безпеки України, та вимагає пояснень стосовно цього від президента Володимира Зеленського.

У п’ятницю, 26 лютого,  Лерос навідався до глави Офісу президента Андрія Єрмака. Однак в кабінет потрапити не вдалося.

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