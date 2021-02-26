Лерос оприлюднив нові докази того, що за ним стежила СБУ, – фото, відео

Народний депутат України Гео Лерос оприлюднив нові докази того, що співробітники Служби безпеки України стежили за ним.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Зокрема, Лерос заявив, що в нього є чимало доказів того, що СБУ за ним стежила. Він опублікував відео, на якому видно частину техніки для стеження.

“Після вихідних покажу як працює їхня система, яка в них апаратура та як побудована система”, – зазначив нардеп.

При цьому він заявив, що досі не розуміє мету стеження та нагадав, що раніше отримував погрози, а потім невідомі спалили його автівку.

Також Лерос опублікував серію фото, на яких співробітники СБУ начебто обговорювали процес стеження за ним.

Нардеп продемонстрував, що в галереї смартфона людей, які за ним стежили, було чимало його світлин.