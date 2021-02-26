Лерос оприлюднив нові докази того, що за ним стежила СБУ, – фото, відео

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.
Зокрема, Лерос заявив, що в нього є чимало доказів того, що СБУ за ним стежила. Він опублікував відео, на якому видно частину техніки для стеження.
“Після вихідних покажу як працює їхня система, яка в них апаратура та як побудована система”, – зазначив нардеп.
При цьому він заявив, що досі не розуміє мету стеження та нагадав, що раніше отримував погрози, а потім невідомі спалили його автівку.
Також Лерос опублікував серію фото, на яких співробітники СБУ начебто обговорювали процес стеження за ним.
Нардеп продемонстрував, що в галереї смартфона людей, які за ним стежили, було чимало його світлин.
Нагадаємо, що вчора нардеп Гео Лерос заявив, що за ним стежать працівники Служби безпеки України, та вимагає пояснень стосовно цього від президента Володимира Зеленського.
У п’ятницю, 26 лютого, Лерос навідався до глави Офісу президента Андрія Єрмака. Однак в кабінет потрапити не вдалося.
- В березні нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака – Денис Єрмак – “торгує” держпосади і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.
- У червні Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування відносно брата керівника Офісу Президента — Дениса Єрмака через згадані записів.
- Одночасно Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися в справі про публікації компрометуючих відеозаписів проти його брата нардепом Гео Лерос.
- Народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.
- 1 вересня під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.
- 9 вересня юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса.
- 30 вересня Гео Лерос заявив, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.