Лерос показав, як виглядатиме президентський університет Зеленського, – фото

Про це повідомив нардеп Гео Лерос в Telegram.
“Все, до чого прикладається Зеленський, смердить “совком”. На фото – проєкт університету, на який Зеленський хоче розпиляти 7,2 млрд бюджетних коштів”, – написав Лерос.
Нагадаємо, що раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що будівництво президентського університету коштуватиме 7,2 млрд гривень.
Перший навчальний рік розпочнеться з жовтня 2023 року.
Територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови – 25,8 тис. кв. м. На його території буде 11 кампусів, серед яких п’ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.
До університету відбиратимуть найкращих випускників. Перший набір становитиме 120 осіб (шість напрямів по 20 студентів), а в найближчі п’ять років їхня кількість має зрости до 600.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про створення президентського університету у Києві.