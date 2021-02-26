Відповідний допис опубліковано на його сторінці в Facebook.

Лерос повідомив, що затримав одного з працівників спецслужби. Факт стеження нардеп планував зафіксувати за допомогою поліціянтів у присутності свого адвоката.

На підтвердження Лерос надав фото та відео, на яких можна побачити власне затриманого чоловіка, копію та оригінал посвідчення працівника СБУ на ім’я підполковника Євгенія В’ячеславовича Зотова, а також кадри з його телефона (світлини нардепа і текстовий звіт про його пересування).

Примітно, що у звітах автор називає Лероса кодовим іменем  “Циган”. До звіту крім даних щодо стеження увійшли також скріншоти дописів нардепа в соцмережах.

  • Лерос вимагає, щоб Зеленський пояснив, навіщо за ним стежить СБУ

  • Лерос вимагає, щоб Зеленський пояснив, навіщо за ним стежить СБУ

  • Лерос вимагає, щоб Зеленський пояснив, навіщо за ним стежить СБУ

  • Лерос вимагає, щоб Зеленський пояснив, навіщо за ним стежить СБУ

  • Лерос вимагає, щоб Зеленський пояснив, навіщо за ним стежить СБУ

  • Лерос вимагає, щоб Зеленський пояснив, навіщо за ним стежить СБУ

  • Лерос вимагає, щоб Зеленський пояснив, навіщо за ним стежить СБУ

  • Лерос вимагає, щоб Зеленський пояснив, навіщо за ним стежить СБУ

Лерос вимагає, щоб Зеленський пояснив, навіщо за ним стежить СБУ // 8 фото

Пояснення  стосовно цього Лерос вимагає від президента.

“Володимире Зеленський, може розкажеш, чому за мною стежить бригада СБУшників? Ти для цього президентом став, щоб перетворити Україну на 95-й квартал за залізною завісою?”, — пише він.
“Твоє корумповане лігво х*рово закінчить!”, — додає Лерос.