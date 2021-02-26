Нардеп Гео Лерос заявив, що за ним стежать працівники Служби безпеки України, та вимагає пояснень стосовно цього від президента Володимира Зеленського.

Відповідний допис опубліковано на його сторінці в Facebook.

Лерос повідомив, що затримав одного з працівників спецслужби. Факт стеження нардеп планував зафіксувати за допомогою поліціянтів у присутності свого адвоката.

На підтвердження Лерос надав фото та відео, на яких можна побачити власне затриманого чоловіка, копію та оригінал посвідчення працівника СБУ на ім’я підполковника Євгенія В’ячеславовича Зотова, а також кадри з його телефона (світлини нардепа і текстовий звіт про його пересування).

Примітно, що у звітах автор називає Лероса кодовим іменем “Циган”. До звіту крім даних щодо стеження увійшли також скріншоти дописів нардепа в соцмережах.















Лерос вимагає, щоб Зеленський пояснив, навіщо за ним стежить СБУ // 8 фото

Пояснення стосовно цього Лерос вимагає від президента.