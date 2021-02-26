Відповідний допис опубліковано на його сторінці в Facebook.
Лерос повідомив, що затримав одного з працівників спецслужби. Факт стеження нардеп планував зафіксувати за допомогою поліціянтів у присутності свого адвоката.
На підтвердження Лерос надав фото та відео, на яких можна побачити власне затриманого чоловіка, копію та оригінал посвідчення працівника СБУ на ім’я підполковника Євгенія В’ячеславовича Зотова, а також кадри з його телефона (світлини нардепа і текстовий звіт про його пересування).
Примітно, що у звітах автор називає Лероса кодовим іменем “Циган”. До звіту крім даних щодо стеження увійшли також скріншоти дописів нардепа в соцмережах.
Лерос вимагає, щоб Зеленський пояснив, навіщо за ним стежить СБУ // 8 фото
Пояснення стосовно цього Лерос вимагає від президента.
“Володимире Зеленський, може розкажеш, чому за мною стежить бригада СБУшників? Ти для цього президентом став, щоб перетворити Україну на 95-й квартал за залізною завісою?”, — пише він.
“Твоє корумповане лігво х*рово закінчить!”, — додає Лерос.
- Нагадаємо, в березні нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака – Денис Єрмак – “торгує” держпосади і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.
- У червні Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування відносно брата керівника Офісу Президента — Дениса Єрмака через згадані записів.
- Одночасно Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися в справі про публікації компрометуючих відеозаписів проти його брата нардепом Гео Лерос.
- Народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.
- 1 вересня під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.
- 9 вересня юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса.
- 30 вересня Гео Лерос заявив, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.