Лерос заявив, що Зеленський «відмазав» Баканова за допомогою Хорошковського

Народний депутат Гео Лерос заявив, президент Володимир Зеленський в 2012 році добився через тодішнього голову СБУ Валерія Хорошковського закриття кримінальної справи проти свого друга, теперішнього глави СБУ Івана Баканова.

Про це Лерос заявив під час позачергового засідання Верховної Ради, повідомляють #Букви.

Лерос попросив Баканова прокоментувати інформацію про те, що раніше Володимир Зеленський “відмазав” його від тюрми через тодішнього голову СБУ Хорошковського.

“У мене питання до лейтенанта Баканова, який виріс в одному під’їзді з Зеленським, а з 2013 року очолював “Квартал-95”. У 2012 році Баканов став фігурантом кримінальної справи СБУ, коли Баканов з партнерами по злочинній схемі заволоділи державними гідроелектростанціями. Тоді Баканова відмазав Зеленський через главу СБУ Хорошковського, на якого Зеленський служив на “Інтері”. Українців хвилює таке питання: Зеленський вас відмазав, тому що ви – друг Зеленського чи тому, що ви з 2000-х займалися відмиванням грошей для Зеленського, які привозили йому в пакетах? Це ми дізналися від вашого бізнес-партнера Лазутіна”, – сказав Лерос.

Баканов відповів, що не коментує чутки.

“Ми не коментуємо чутки або відеозаписи, на яких зображені люди п’яні, або які знаходяться під впливом певних речовин. Ваші наративи нічим не відрізняються від передвиборних наративів. Шановний пане Лерос, лейтенант Баканов вам відповідає, все що ви говорите – це суцільний фейк, а ви продовжуєте дискредитувати силу, якій довіряє український народ”, — заявив Баканов.

Нагадаємо, Лерос опублікував розмову з бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Геннадієм Лазутіним. На відео він розповідає про участь чинного гаранта у корупційних схемах.