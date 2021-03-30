Лерос заявив, що Зеленський «відмазав» Баканова за допомогою Хорошковського

Про це Лерос заявив під час позачергового засідання Верховної Ради, повідомляють #Букви.
Лерос попросив Баканова прокоментувати інформацію про те, що раніше Володимир Зеленський “відмазав” його від тюрми через тодішнього голову СБУ Хорошковського.
“У мене питання до лейтенанта Баканова, який виріс в одному під’їзді з Зеленським, а з 2013 року очолював “Квартал-95”. У 2012 році Баканов став фігурантом кримінальної справи СБУ, коли Баканов з партнерами по злочинній схемі заволоділи державними гідроелектростанціями. Тоді Баканова відмазав Зеленський через главу СБУ Хорошковського, на якого Зеленський служив на “Інтері”. Українців хвилює таке питання: Зеленський вас відмазав, тому що ви – друг Зеленського чи тому, що ви з 2000-х займалися відмиванням грошей для Зеленського, які привозили йому в пакетах? Це ми дізналися від вашого бізнес-партнера Лазутіна”, – сказав Лерос.
Баканов відповів, що не коментує чутки.
“Ми не коментуємо чутки або відеозаписи, на яких зображені люди п’яні, або які знаходяться під впливом певних речовин. Ваші наративи нічим не відрізняються від передвиборних наративів. Шановний пане Лерос, лейтенант Баканов вам відповідає, все що ви говорите – це суцільний фейк, а ви продовжуєте дискредитувати силу, якій довіряє український народ”, — заявив Баканов.
Нагадаємо, Лерос опублікував розмову з бізнес-партнером президента Володимира Зеленського Геннадієм Лазутіним. На відео він розповідає про участь чинного гаранта у корупційних схемах.
Раніше Лерос заявив, що за ним стежать працівники Служби безпеки України, та вимагає пояснень стосовно цього від президента Володимира Зеленського.
У п’ятницю, 26 лютого, Лерос навідався до глави Офісу президента Андрія Єрмака. Однак в кабінет потрапити не вдалося.
- В березні нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака – Денис Єрмак – “торгує” держпосади і обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.
- У червні Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування відносно брата керівника Офісу Президента — Дениса Єрмака через згадані записів.
- Одночасно Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися в справі про публікації компрометуючих відеозаписів проти його брата нардепом Гео Лерос.
- Народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.
- 1 вересня під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.
- 9 вересня юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса.
- 30 вересня Гео Лерос заявив, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.