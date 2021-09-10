Відео з пленарного засідання опублікував сам Лерос.
Запит Лероса підтримав 21 народний обранець. Це Андрій Стрихарський, Сергій Алєксєєв, Михайло Бондар, Ірина Геращенко, Яна Зінкевич, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Андрій Лопушанський, Максим Саврасов, Вікторія Сюмар, Ірина Фріз, Олексій Гончаренко, Михайло Забродський, Марія Іонова, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Софія Федина, Лариса Білозір, Гео Лерос, Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин.
Проти проголосували 140 нардепів, а утрималися – 103.
9 вересня під час пленарного засідання Верховної Ради між народним депутатом Гео Леросом і його колегою з фракції “Слуги народу” Миколою Тищенком сталася штовханина.
- У березні минулого року нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат очільника ОПУ Андрія Єрмака – Денис Єрмак – “торгує” держпосади та обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції та направив з цього приводу звернення до НАБУ.
- У червні 2020-го Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України почати розслідування щодо брата керівника Офісу президента — Дениса Єрмака через згадані записи.
- Водночас Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Голова Офісу президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися у справі про публікації компрометуючих відеозаписів проти його брата нардепом Гео Леросом.
- Народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.
- 1 вересня минулого року під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.
- 9 вересня юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа, заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса.
- 30 вересня Гео Лерос заявив, що нардеп від “Слуги народу” Микола Тищенко обговорював підготовку нападу на нього в розмовах з ексдепутатом Київради Денисом Комарницьким.