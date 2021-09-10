Позафракційний депутат Гео Лерос запропонував скерувати до президента України Володимира Зеленського запит щодо клопотання "перед президентом РФ Володимиром Путіним про присвоєння поважного звання "Заслужений працівник ФСБ Росії" керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку за особистий внесок у зрив спецоперації щодо затримання членів ПВК "Вагнер".

Відео з пленарного засідання опублікував сам Лерос.

Запит Лероса підтримав 21 народний обранець. Це Андрій Стрихарський, Сергій Алєксєєв, Михайло Бондар, Ірина Геращенко, Яна Зінкевич, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Андрій Лопушанський, Максим Саврасов, Вікторія Сюмар, Ірина Фріз, Олексій Гончаренко, Михайло Забродський, Марія Іонова, Ростислав Павленко, Олег Синютка, Софія Федина, Лариса Білозір, Гео Лерос, Соломія Бобровська, Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин.

Проти проголосували 140 нардепів, а утрималися – 103.

9 вересня під час пленарного засідання Верховної Ради між народним депутатом Гео Леросом і його колегою з фракції “Слуги народу” Миколою Тищенком сталася штовханина.