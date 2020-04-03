У п’ятницю, 3 квітня, народний депутат Гео Лерос прийшов на допит до ГБР у справі про відеозаписи брата голови Офісу президента Дениса Єрмака.

Про це повідомив адвокат Масі Найєм у Facebook.

“Щодо допиту народного депутата України Гео Лероса в Державному бюро розслідувань. Ми прибули на допит, на який нас покликали повісткою по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 ККУ (Перевищення влади або службових повноважень). Так було вказано в повістці. По факту нам повідомили, що вчора об‘єднали кримінальні провадження і тому додали наступні статті: 328 (Розголошення державної таємниці), 344 (Втручання у діяльність державного діяча) та ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) ККУ”, – зазначив він.

Адвокат також повідомив, що під час допиту вони з клієнтом заявили клопотання про перенесення допиту на підставі ст. 135 КПКУ.

Раніше народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос опублікував відеозаписи, на яких людина, котра нагадує брата голови Офісу президента Андрія Єрмака – Дениса Єрмака, зустрічається з кандидатами на державні посади, при цьому обговорюється вартість організації таких зустрічей. Встановлено особу чоловіка, який записував, як Денис Єрмак “торгував” державними посадами.

Брата голови Офісу Президента Володимира Зеленського Андрія Єрмака – Денис Єрмак заявив, що не знає, хто саме вів відеозйомку. Він також додав, що опубліковані відео на яких він обговорює призначення на державні посади – це провокація проти його брата Андрія Єрмака.