Про це повідомляють #Букви.
18 листопада Лещенко у своєму YouTube каналі закликав СБУ “зайнятися” журналісткою Яніною Соколовою через оприлюднені нею матеріали розслідування щодо зриву спецоперації з “вагнерівцями”.
“Так, сьогодні Яніна Соколова опублікувала таємні документи щодо вагнерівців і розсекретила там купу інформації з персональними даними спецагентів. Тому я не знаю, що там СБУ собі думає, якби я був СБУ – я б не церемонився”, – заявив Лещенко.
У 2018 році він же заявляв, що СБУ прослуховує для президента Петра Порошенка його політичних конкурентів, громадських активістів і журналістів, згодом створюючи докладні звіти.
“Департамент Т в СБУ – це Фролов (ексзаступник голови СБУ Олег Фролов – ред.), який займається негласним збором інформації, так званого прослуховування, зовнішнього спостереження. Це оформляється у вигляді так званої “тешки”. “Тешка” – за назвою департаменту СБУ – це доповідна, яка складається СБУшниками про зібрану інформацію по політичним конкурентам, громадським активістам і журналістам”, – казав він.
- Раніше повідомлялося, що журналіст Павло Казарін звинуватив Сергія Лещенка у захисті влади від медіа.
- Також його звинувачували у розповсюдженні фейків.
- Дружина Лещенка неодноразово виступала у Москві.