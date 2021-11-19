Про це повідомляють #Букви.

18 листопада Лещенко у своєму YouTube каналі закликав СБУ “зайнятися” журналісткою Яніною Соколовою через оприлюднені нею матеріали розслідування щодо зриву спецоперації з “вагнерівцями”.

“Так, сьогодні Яніна Соколова опублікувала таємні документи щодо вагнерівців і розсекретила там купу інформації з персональними даними спецагентів. Тому я не знаю, що там СБУ собі думає, якби я був СБУ – я б не церемонився”, – заявив Лещенко.

У 2018 році він же заявляв, що СБУ прослуховує для президента Петра Порошенка його політичних конкурентів, громадських активістів і журналістів, згодом створюючи докладні звіти.