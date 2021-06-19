Відповідне розпорядження № 666-р від 18 червня 2021 року опубліковано на офіційному сайті Кабміну.

Контракти членів наглядової ради, зокрема і Лещенка, подовжено на строк до трьох місяців.

Так, Кабмін e[dfkbd hsityyz продовжити повноваження Шевкі Аджунера, Андреаса Матьє (незалежні члени наглядової ради), Сергія Лещенка та Олега Журавльова (представники держави) на строк до прийняття рішення про призначення нових членів ради, “але не більше ніж на три місяці”.

Термін дії контрактів продовжується “шляхом укладення додаткових угод строком на три місяці”.

Як відомо, Сергій Лещенко є членом наглядової ради “Укрзалізниці” з грудня 2019 року.

Згідно з поданими ним деклараціями “про суттєві зміни в майновому стані” за лютий, березень, квітень, травень та червень 2021 року, в “Укрзалізниці” Лещенко отримує щомісяця більш ніж 332 тисячі гривень.

А торік Лещенко отримував щомісяця від “УЗ” в середньому 210 тисяч гривень.

Варто зазначити, що “Укрзалізниця” закінчила 2020 рік зі збитками, про що в лютому інформували в пресслужбі компанії.

У повідомленні зазначалося, що “через пандемію та системну світову економічну кризу обсяги залізничних перевезень різко скоротилися в усьому світі”, і, як наслідок, “2020 рік “Укрзалізниця” закінчила з безпрецедентними збитками”.

Так, згідно з попередніми підрахунками, втрати склали “близько 12–14 млрд грн”.

“Це сума, на яку компанія, фактично, дотувала державу, коли взяла на себе відповідальність за фінансове благополуччя десятків тисяч людей у період кількамісячних локдаунів. Залізниця не звільняла співробітників, а виводила у простій та продовжувала платити 100% тарифних ставок, окладів, хоча законодавством передбачений значно нижчий розмір оплати у період простою”, – йшлося в повідомленні.

На початку квітня стало відомо, що АТ “Укрзалізниця” за підсумками 2020 року отримало 11,9 млрд грн чистого збитку проти 2,988 млрд грн чистого прибутку у 2019 році.