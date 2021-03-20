Український бізнесмен і меценат Павло Фукс звинуватив екснардепа і члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенка в поширенні фейків.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Так, в п’ятницю, 19 березня, Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 компаній в сфері користування надрами. Секретар РНБО Олексій Данилов відмовився називати власників підсанкціонних компаній, але пообіцяв, що на сайті РНБО згодом з’явиться вичерпна інформація про санкції і компанії, які потрапили в список.

Незабаром видання “Дзеркало тижня” з посиланням на джерело повідомило, що ці компанії нібито належать Фуксу.

“Засмучений тим, що шановне ЗМІ “Дзеркало тижня” публікує неправдиву інформацію про мене. Я не маю ніякого відношення до компаній, щодо яких сьогодні РНБО ввела санкції. Прошу ЗМІ не поширювати фейки”, – зазначив бізнесмен.

Пізніше Лещенко в своєму Telegram-каналі також опублікував інформацію, що підсанкційні компанії нібито належать Фуксу.

“Джерелом фейку про мене виявився любитель Куршевеля і дорогих вин Сергій Лещенко”, – відреагував на це бізнесмен.

Зазначимо, що згідно з інформацією в держреєстрі, жодна з фірм в відношення яких введені санкції не належить Фуксу.