Про це йшлося під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Нардеп з фракції “Слуги народу” Максим Бужанський поставив очільникові уряду Денису Шмигалю запитання щодо причин повернення Сергія Лещенка до наглядової ради УЗ. Він також спитав про те, “хто примушує” уряд іти на такий крок.

Прем’єр не заперечив наявності пропозиції щодо повернення Лещенка і зазначив: “Ніхто нікого ні до чого не примушує”.

“Кандидатури членів наглядових рад – представників держави – узгоджуються міністрами, в цьому випадку кандидатури також були узгоджені міністром інфраструктури. Глибші відповіді, я думаю, дасть міністр інфраструктури”, — відповів Шмигаль. “Членів наглядових рад, які погоджують і представляють міністри і міністерства, розглядає Кабінет Міністрів і приймає спільну позицію”, — додав він.

Днями стало відомо, що Кабінет Міністрів України не подовжив контракт з головою наглядової ради “Укрзалізниці” Шевкі Аджунером та її членами: Сергієм Лещенком, Олегом Журавльовим і Андреасом Матьє.

У травні на сайті Кабінету Міністрів з’явилася петиція з вимогою звільнити Сергія Лещенка з посади члена наглядової ради ПАТ “Укрзалізниця” після концерту його дружини діджейки Анастасії Топольської у Москві. Петиція досі не зібрала необхідні 25 тисяч підписів.

Засновником і єдиним власником АТ “Укрзалізниця” є держава в особі Кабінету Міністрів України. У січні 2021 року Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію питань перевірки й оцінки стану Акціонерного товариства “Укрзалізниця”. Згідно з пояснювальною запискою, за результатами 2019 року АТ “Укрзалізниця” продемонструвало “найгірші показники виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України майже по всіх напрямках діяльності”.

Раніше у вересні Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України наполягала на відстороненні наглядової ради “УЗ”. За словами голови ТСК, наглядова рада не виконує належним чином свою роботу та доклала руку до критичної ситуації, що склалася в “Укрзалізниці”.