Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко став на захист президента України Володимира Зеленського, якого розкритикували за фото, де він з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком їсть, а військовим не поставили тарілок.

Пост Лещенко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, фото застілля у військовому наметі опублікувала пресслужба глави держави.

На знімку видно на столі одноразові тарілки з хлібом, овочевою і м’ясною нарізкою, а також воду, кетчуп і яблуневий сік. Зеленський і Єрмак їдять з одноразових тарілок, поки військові, які сидять з ними за одним столом, і не торкаються їжі. А в деяких з них навіть тарілок немає.

Українці в соцмережах розкритикували Зеленського за таке зневажливе ставлення до військових.

Після цього Лещенко опублікував ще одне фото, на якому видно, що декільком солдатам тарілки все-таки поставили.

Проте, на момент публікації на сайті президента було фото військових без тарілок, яке і викликало настільки гостру реакцію.

Українці розкритикували Лещенка за “такий захист” Зеленського. Так, ексвіцепрем’єр – міністр соціальної політики Павло Розенко пояснив Лещенку, що це ознака невихованості та безкультур‘я починати першим їсти, поки не подали їжу всім, хто сидить за столом.

“Сергію Лещенко, це до речі ознака невихованості й безкультур‘я починати першим їсти, поки не подали їжу всім, хто сидить за столом!! Ми королі, а ви – бидло. Це так називається!!! Почитай правила етикету перед тим як лекції тут читати!!”, – написав Розенко.

“Мене сильно лякає, що це потрібно пояснювати зе-прихильникам”, “Річ не в етикеті. Просто потрібно було в армії служити й Зеленському, і Лещенку.

Тоді б вони знали, що поки за столом не отримає їжу останній, приймання їжі ніхто не починає”, “Сергію, колись я тебе так сильно поважав як журналіста, до чого ти опустився, ну отримуєш пів мільйона, то хоч мовчи, тебе ж проклянуть”, – підтримали користувачі соцмереж Розенка.

“Сергію, це фото з сайту Президента. тут є дві опції: 1) президент жере сам, інші дивляться. 2) президент жере поки іншим ще не принесли. Це як мінімум невиховано. Які ще є варіанти?”, “Наш президент невихований уклоніст, який почав їсти не дочекавшись , щоб всім подали. Пресслужба така ж неосвічена не знає етикету і виклала це в мережу, але Сергій не втратить шансу розказати що у всьому винні порохоботи. Йшов 2 рік зеленого правління …”, – зазначили Лещенко в коментарях.

Лещенку нагадали, як з військовими обідав п’ятий президент України Петро Порошенко.

Розкритикували Лещенка також через те, що він, член наглядової ради “Укрзалізниці”, написав пост російською мовою. Пригадали йому й зарплату в 500 тис.грн, і скандал із квартирою.