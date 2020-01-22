Про це він написав у повідомленнях блогеру Михайлу Голубу в Facebook.
Так, блогер розкритикував Арахамію, який в Давосі заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації свого законодавства з ЄС.
“Азаров теж саме казав, коли топив проти Асоціації з ЄС. А зараз ЄС — найбільший торговий партнер України”, – відповів він Лещенко та опублікував скрін свого листування з екснардепом.
“А в чому він неправий? Чи ти хочеш, щоб українські фермери викидали огірки, які за своїм розміром або кутом кривини не відповідатимуть регламентам ЄС?” – написав Лещенко.
“Теж саме Азаров розповідав до втечі в Росію”, – відповів йому Голуб.
- Президент Володимир Зеленський запропонував Європейському союзу прийняти Україну замість Великобританії.
- Також Зеленський розповів, що вважає, що повинен ефективно працювати на своїй посаді, щоб “хоча б цим пояснити своїм дітям, чому він не вдома”.
- Крім цього, Зеленський, звертаючись до світових лідерів, заявив, що Україна “недоінвестована і недолюблений”, і закликав їх “підключитися” до виправлення ситуації.