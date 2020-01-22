Народний депутат України VIII скликання Сергій Лещенко, який став членом наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця", підтримав главу депутатської фракції "Слуга народу" Давида Арахамію в тому, що Україні слід тимчасово відмовитися від гармонізації свого законодавства з ЄС.

Про це він написав у повідомленнях блогеру Михайлу Голубу в Facebook.

Так, блогер розкритикував Арахамію, який в Давосі заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики гармонізації свого законодавства з ЄС.

“Азаров теж саме казав, коли топив проти Асоціації з ЄС. А зараз ЄС — найбільший торговий партнер України”, – відповів він Лещенко та опублікував скрін свого листування з екснардепом.

“А в чому він неправий? Чи ти хочеш, щоб українські фермери викидали огірки, які за своїм розміром або кутом кривини не відповідатимуть регламентам ЄС?” – написав Лещенко.

“Теж саме Азаров розповідав до втечі в Росію”, – відповів йому Голуб.