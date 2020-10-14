Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко став на захист президента України Володимира Зеленського, якого розкритикували за фото, на якому він з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком їсть, а військовим на поставили тарілок.

Пост Лещенко опублікував на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, фото застілля у військовому наметі опублікувала пресслужба глави держави.

На знімку видно на столі одноразові тарілки з хлібом, овочевою і м’ясною нарізкою, а також вода, кетчуп і яблучний сік. Зеленський і Єрмак їдять з одноразових тарілок, поки військові, які сидять з ними за одним столом, і не торкаються до їжі. А у деяких з них навіть тарілок немає.

Українці в соцмережах розкритикували Зеленського за таке зневажливе ставлення до військових.

Після цього Лещенко опублікував ще одне фото, на якому видно, що декільком солдатам тарілки все-таки поставили.

Проте, на момент публікації на сайті президента було фото військових без тарілок, яке і викликало настільки гостру реакцію.

Українці розкритикували Лещенка за “такий захист” Зеленського. Так, ексвіце-прем’єр – міністр соціальної політики Павло Розенко пояснив Лещенко, що це ознака невихованості і безкультур‘я починати першим їсти, поки не подали їжу всім, хто сидить за столом.

“Сергій Лещенко Сергію, це до речі ознака невихованості і безкультур‘я починати першим їсти, поки не подали їжу всім, хто сидить за столом!! Ми королі, а ви – бидло. Це так називається!!! Почитай правила етикету перед тим як лекції тут читати!!”, – написав Розенко.

“Мене сильно лякає, що це потрібно пояснювати зе-прихильникам”, “Річ не в етикеті. Просто потрібно було в армії служити і Зеленському і Лещенко.

Тоді б вони знали, що поки за столом не отримає їжу останній, прийом їжі ні хто не починає”, “Сергію, колись я тебе так сильно поважав як журналіста,до чого ти опустився,ну отримуєш пів мільйона, то хоч мовчи, тебе ж проклянуть”, – підтримали користувачі соцмереж Розенка.

“Сергію, це фото з сайту Президента. тут є дві опції: 1) президент жере сам, інші дивляться. 2) президент жере поки іншим ще не принесли. Це як мінімум невиховано. Які ще є варіанти?”, “Наш президент невихований уклоніст, який почав їсти не дочекавшись щоб всім подали. Пресслужба така ж неосвічена не знає етикету і виклала це в мережу, але Сергій не втратить шансу розказати що у всьому винні порохоботи. Йшов 2 рік зеленого правління …”, – зазначили Лещенко в коментарях.

Лещенко нагадали, як з військовими обідав п’ятий президент України Петро Порошенко.

Розкритикували Лещенко також через те, що він, член наглядової ради “Укрзалізниці” написав пост російською мовою. Пригадали йому і зарплату в 500 тис.грн, і скандал із квартирою.