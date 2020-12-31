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Лещенко та Микитась повідомили про погрози членам своїх сімей

Екснародний депутат Сергій Лещенко і власник компанії "Укрбуд" Максим Микитась повідомили про погрози на адресу своїх сімей.

Четвер, 31 грудня 2020, 07:40

Про це повідомляють #Букви.

Так, на своїй сторінці в Facebook Максим Микитась опублікував повідомлення від невідомого абонента, де автор погрожує Микитасю довічним терміном на нарах за те, що він давав свідчення проти Олега Татарова (заступник голови Офісу президента), якого називає “людиною Портнова”.

Микитась зазначив, що не хотів публікувати цей скрін, але в стрічці Facebook побачив повідомлення екснардепа Сергія Лещенка.

“Сьогодні телефони сім’ї паралізовані погрозами та образами. Ось шедевр їх творчості. Думав не публікувати, але тільки що побачив в стрічці з цього ж номера загрози і у Сергій Лещенко”, – написав Максим Микитась.

Сергію Лещенку прийшло повідомлення з погрозами на адресу дружини і доньки.

У коментарях зазначили, що повідомлення написані з російського номеру.

29 грудня Микитасю повідомили про підозру у викраденні людини та вимаганні грошей. Йдеться про викрадення юриста компанії, який надавав юридичні послуги Микитасю 8 грудня, і нібито вимагання у нього 800 тисяч долларів.

На початку грудня стало відомо, що Микитась дав свідчення НАБУ, після чого Бюро планувало оголосити підозру заступнику керівника ОПУ Татарову. Однак генеральна прокурорка Ірині Венедіктова змінила групу прокурорів у справі, що, як заявляли в НАБУ, завадило врученню підозри Татарову.

Через ці події на Банковій відбулися протести: вимагали звільнення очільника ОПУ Андрія Єрмака, його заступника Олега Татарова та генпрокурорки Ірині Венедіктової.

16 грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Татарову про підозру, однак запобіжний захід йому й досі не обрали. 24 грудня цьому завадило те, що Офіс генерального прокурора справу Татарова з НАБУ до Служби безпеки України.

28 грудня йому не обрали запобіжний захід через те, що на судове засідання не з’явилися прокурори. Наступне судове засідання відбудеться 30 грудня.

Теги: угрозы, Максим Микитась, Сергій Лещенко

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