Про це свідчить декларація Лещенка, подана 16 березня 2020 року.
Зокрема, 6 березня він отримав від роботодавця – “Укрзалізниця” гонорар в розмірі 332 063 гривні.
Нагадаємо, 27 січня Наглядова рада “Укрзалізниці” прийняла рішення утворити комітет з питань комплаєнсу і антикорупції, який очолив член наглядової ради “УЗ” Сергій Лещенко.
- У 2016 році розгорівся скандал з колишнім журналістом-розслідувачем Сергієм Лещенком, який придбав житло площею 192 кв. м в клубному будинку на вулиці Франка в центрі Києва за 7,5 млн гривень.
- Національне антикорупційне бюро знайшло порушення, допущені в ході процедури придбання квартири народним депутатом Сергієм Лещенком.
- З’ясувалося, що 3,770 млн гривень нардеп отримав в якості позики начебто від власника “Української правди” Олени Притули; 77 тис доларів, або 1,988 млн гривень, він зняв з депозитів, оформлених на його матір; 150 тисяч гривень начебтог дала тоді дівчина нардепа Анастасія Топольська; ще 1,780 млн гривень склали особисті заощадження Лещенка.