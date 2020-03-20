Народний депутат України VIII скликання, член наглядової ради акціонерного товариства "Укрзалізниця" Сергій Лещенко в березні 2020 року задекларував понад 300 тисяч гривень винагороди за роботу.

Про це свідчить декларація Лещенка, подана 16 березня 2020 року.

Зокрема, 6 березня він отримав від роботодавця – “Укрзалізниця” гонорар в розмірі 332 063 гривні.

Нагадаємо, 27 січня Наглядова рада “Укрзалізниці” прийняла рішення утворити комітет з питань комплаєнсу і антикорупції, який очолив член наглядової ради “УЗ” Сергій Лещенко.