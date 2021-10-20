Народний депутат України VIII скликання, колишній член наглядової ради "Укрзалізниці", керівник комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, журналіст Сергій Лещенко відповів на звинувачення на свою адресу від ведучого шоу "Зворотний відлік" Павла Казаріна.

Коментар Лещенко дав виданню #Букви.

За його словами, він не бачив початку ефіру програми та доєднався до онлайн-перегляду лише на другій годині ефіру.

“Я застав вже другу годину ефіру і побачив те, що програма була однобокою, заангажованою, і було дуже мало спільного зі стандартами суспільного телебачення країни, яке утримується або за абонентську плату, або за податки громадян. І саме громадяни України не мали можливості скласти думки про ті теми, які обговорювалися в ефірі. В цьому ефірі була відсутня точка зору сторони керівної партії. В цьому ефірі не було тих, хто міг би пояснити, що відбувається. І як платник податків мені було соромно бачити те, що я бачив в ефірі”, – сказав Сергій Лещенко, зазначивши, що саме це він хотів донести до глядачів на своєму YouTube-каналі.

Лещенко зазначив, що не знає, які взаємини є між “Суспільним”, партією “Європейська Солідарність” Петра Порошенка, “Слугою народу” чи “Голосом”.

“Мене взагалі не цікавить, хто з ким і про що домовляється. Я дивився цей ефір як глядач. Я долучився до ефіру 171 глядачем у онлайні. І мене, як глядача і платника податків мало цікавить чи СММ поганий цього ефіру, чи там ведучі заангажовані, чи підбір гостей незбалансований, чи теми не актуальні… Їх дивляться в онлайні на ключовій програмі 171 глядач. Це мало ж викликати занепокоєння платників податків, чому їхні гроші витрачаються так неефективно, чому це не дивляться”, – зазначив Сергій Лещенко.

Він вкотре підкреслив, що йому байдуже, які взаємини між авторами програми і опозиціонерами, партіями, головами партій.

На зауваження Казаріна, що програма є грантовою та створюється коштом американських платників податків, а не українських, Сергій Лещенко відповів, що програма “має діяти в інтересах суспільства, подаючи повну картину того, що відбувається”.

“З того, що я побачив в тому ефірі, на жаль, повної картини, скласти неможливо”, – зазначив Сергій Лещенко.

З чого все почалося?

Нагадаємо, що ведуча ток-шоу “Зворотний відлік” на телеканалі “UA: Перший” Мирослава Барчук звинуватила Офіс президента Володимира Зеленського в тиску. А її колега Павло Казарін уточнив, що владу від медіа захищає Сергій Лещенко.

“Сергій записав відео, в якому звинуватив “Зворотний відлік” в тому, що ми не покликали на етер представників монобільшості. Сергій збрехав. Ми кликали “слуг”, але вони стали нав’язувати нам свій “стоп-лист”. Ми визнали це тиском на редакцію, відмовилися грати за такими правилами й сказали про це на самому початку програми. Натомість Сергій відмовлятися не став. Тепер він захищає Офіс президента і керівну партію. Чудова відданість. Піховшек би вами пишався”, – написав Казарін.