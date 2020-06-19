Екснардепа, члена наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Сергія Лещенка висміяли в Мережі через предмет у вигляді кулака, що з'явився в його відеоблозі.

Про це повідомляють #Букви.

У четвер, 18 червня, Лещенко на своєму Youtube-каналі випустив відеоролик “Порошенко піариться на арешті | Справа за Томос | Вакарчука провчили”.

Це відео стало предметом активного обговорення в Мережі. Причиною тому послужив предмет у вигляді руки, що стояв на тумбі позаду Лещенка.

Користувачі соцмереж масово жартували про схожість цього предмета з секс-іграшками.

У коментарі #Буквам Лещенко пояснив, що це — ваза, підтвердивши свої слова знімком.

Також Лещенко вказав на те, що це не перший ролик, в якому з’являється цей предмет, і раніше він вже розповідав, що це — ваза, копія відомої скульптури “Кулак і троянда”.

“Це феміністичний логотип, такий пам’ятник стоїть в Осло, а куплено це було в Копенгагені під час однієї з поїздок”, — зазначав Лещенко.

Що стосується жартів в Мережі про зв’язок цього предмета з сексуальними практиками, в їх поширенні Лещенко звинуватив блогера Анатолія Шарія та нардепа Олександра Дубінського.