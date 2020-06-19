Про це повідомляють #Букви.
У четвер, 18 червня, Лещенко на своєму Youtube-каналі випустив відеоролик “Порошенко піариться на арешті | Справа за Томос | Вакарчука провчили”.
Це відео стало предметом активного обговорення в Мережі. Причиною тому послужив предмет у вигляді руки, що стояв на тумбі позаду Лещенка.
Користувачі соцмереж масово жартували про схожість цього предмета з секс-іграшками.
У коментарі #Буквам Лещенко пояснив, що це — ваза, підтвердивши свої слова знімком.
Також Лещенко вказав на те, що це не перший ролик, в якому з’являється цей предмет, і раніше він вже розповідав, що це — ваза, копія відомої скульптури “Кулак і троянда”.
“Це феміністичний логотип, такий пам’ятник стоїть в Осло, а куплено це було в Копенгагені під час однієї з поїздок”, — зазначав Лещенко.
Що стосується жартів в Мережі про зв’язок цього предмета з сексуальними практиками, в їх поширенні Лещенко звинуватив блогера Анатолія Шарія та нардепа Олександра Дубінського.
“Може, у хлопців аналогією зі своїми іграшками, тому вони так збуджуються від виду вази?”, – прокоментував він.
- Раніше екснардеп Сергій Лещенко заявив, що Національне відомство з питань громадянства Румунії задовольнило прохання нардепа від “Слуги народу” Олександра Дубінського щодо отримання румунського громадянства.
- Нардеп від “Слуги народу” Олександр Дубінський відреагував на заяви Сергія Лещенка про можливе отримання ним громадянства Румунії, назвавши його “тупим долбо***ом”.