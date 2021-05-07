Про це повідомляють #Букви.

Вночі четверга, 6 травня, Сергій Лещенко на своєму каналі в YouTube опублікував новий влог з назвою “Позор Порошенко с Блинкеным. Луценко пиарит Бойко. Медведчук идет на дно”.

Глядачі ролику помітили, що позаду Лещенка видніється коробка із логотипом Roshen, у які зазвичай пакують продукцію кондитерської корпорації. Про це йому активно писали у коментарях.

Потім у соцмережах Лещенко зазначив, що “відгрібає від читачів”.

Зауважимо, що раніше Лещенко звинувачував корпорацію Roshen у зраді. Зокрема, в етері телеканалу “1+1” в жовтні 2018 року Лещенко, який на той час був нардепом фракції “Блоку Петра Порошенка”, у відповідь на репліки журналістів щодо нібито продажу продукції корпорації у тимчасового окупованому Криму заявив:

“Липецька кондитерська фабрика Roshen. Оце зрада, звичайно”.

#Букви перепитали члена наглядової ради “УЗ” щодо походження цієї коробки, зважаючи на його заяви щодо корпорації. Лещенко запевнив, що коробка належить не йому, а його дружині, і всередині — не солодощі, а ігрова приставка. Також він надав фотографію, що підтверджує, що коробка стара.

“Дружина зберігає у старій коробці старий Playstation. Обставини появи цієї коробки мені невідомі, це було ще до мого знайомства з дружиною”, — відповів він.

Ми також поставили екснардепу запитання щодо його ставлення до корпорації. З його відповіді випливає, що від продукції бренду він відмовився, але він не пов’язав це із політикою, ставленням до власників корпорації тощо. Наводимо цей коментар без змін: