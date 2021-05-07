Про це повідомляють #Букви.
Вночі четверга, 6 травня, Сергій Лещенко на своєму каналі в YouTube опублікував новий влог з назвою “Позор Порошенко с Блинкеным. Луценко пиарит Бойко. Медведчук идет на дно”.
Глядачі ролику помітили, що позаду Лещенка видніється коробка із логотипом Roshen, у які зазвичай пакують продукцію кондитерської корпорації. Про це йому активно писали у коментарях.
Потім у соцмережах Лещенко зазначив, що “відгрібає від читачів”.
Зауважимо, що раніше Лещенко звинувачував корпорацію Roshen у зраді. Зокрема, в етері телеканалу “1+1” в жовтні 2018 року Лещенко, який на той час був нардепом фракції “Блоку Петра Порошенка”, у відповідь на репліки журналістів щодо нібито продажу продукції корпорації у тимчасового окупованому Криму заявив:
“Липецька кондитерська фабрика Roshen. Оце зрада, звичайно”.
“Дружина зберігає у старій коробці старий Playstation. Обставини появи цієї коробки мені невідомі, це було ще до мого знайомства з дружиною”, — відповів він.
Ми також поставили екснардепу запитання щодо його ставлення до корпорації. З його відповіді випливає, що від продукції бренду він відмовився, але він не пов’язав це із політикою, ставленням до власників корпорації тощо. Наводимо цей коментар без змін:
“Обставини появи продукції Roshen на окупованих та анексованих територіях мають коментувати правоохоронні органи. Що стосується шоколаду, то протягом життя я встиг попробувати різну продукцію. Я запрошую кожного замислитися над таким. Какао-боби є ключовим інгридієнтом в шоколаді. В продукції Roshen є еквадорські какао-боби. В українських супермаркетах можна купити шоколад виробництва Еквадору, який дорожчий, ніж Roshen. Але при цьому еквадорський шоколад коштує в Україні стільки ж, скільки в Еквадорі. Відповідно, логістика не може суттєво впливати на вартість еквадорського шоколаду в Україні. Еквадор є бідною країною і зарплата не становить суттєву частину собівартості еквадорського шоколаду. Ключова складова собівартості шоколаду з Еквадору – це ті самі какао-боби. Так само і еквадорські банани коштують у нас стільки ж, скільки в Еквадорі – близько 1 долара за кілограм. Тоді виникає питання: чому шоколад Roshen, вироблений з тих саме еквадорських какао-бобів, що і еквадорський шоколад, коштує в 4-5 разів дешевше при однаковій частці какао? А точніше — чим розбавляє Roshen еквадорські інгридієнти, якщо в підсумку шоколад стає дешевшим в чотири рази? Що домішують в цю продукцію заради її здешевлення? Я пропоную кожному, хто має можливість, заради інтересу для порівняння купити в супермаркеті плитку шоколаду, зробленого в Еквадорі, та відчути різницю. Саме це і стало причиною, чому я відмовився від шоколаду Roshen”.
- Нагадаємо, раніше Лещенко у соцмережах рекламував один з брендів-виробників шоколаду.
- Також Лещенка бачили під час обслуговування в залі для VIP-клієнтів “Сбербанк России”.
- Активісти громадського руху “Відсіч” заявили, що Сергій Лещенко перейшов “червону лінію” і оприлюднили перелік “зашкварів” політика.