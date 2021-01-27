Про це повідомляють #Букви.
Так, кореспондент #Букв сьогодні зафіксував у залі засідань Верховної Ради, як нардеп від “Батьківщини” Вадим Івченко аналізував інфографіку щодо зарплат наглядової ради “Укрзалізниці”.
Відповідно до цієї інфографіки, зарплата голови наглядової ради Шевкі Аджунера з вересня 2018 року по 30 квітня 2020 року склала 13,8 млн грн.
А, наприклад, Сергій Лещенко від початку січня до кінця квітня 2020 року заробив близько 1,4 млн грн.
Член наглядової ради Крістіан Кун з вересня 2018 року по 30 квітня 2020 року заробив 11,7 млн. Стільки ж отримали за той же період Андреас Матьє і Андерс Ослунд.
Варто зазначити, що такі ж дані раніше публікувала на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк.
- Верховна Рада України створила сьогодні тимчасову слідчу комісію з питань перевірки і оцінки стану Акціонерного товариства “Укрзалізниця”.
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- Керівництво АТ “Укрзалізниця” замість ремонту дизельних потягів закупила два лімузини Audi А8 Long по 4,5 млн грн кожен.