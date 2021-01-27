Народний депутат VIII скликання, журналіст Сергій Лещенко за чотири місяці 2020 року заробив на посаді члена наглядової ради "Укрзалізниці" 1,4 млн грн.

Про це повідомляють #Букви.

Так, кореспондент #Букв сьогодні зафіксував у залі засідань Верховної Ради, як нардеп від “Батьківщини” Вадим Івченко аналізував інфографіку щодо зарплат наглядової ради “Укрзалізниці”.

Відповідно до цієї інфографіки, зарплата голови наглядової ради Шевкі Аджунера з вересня 2018 року по 30 квітня 2020 року склала 13,8 млн грн.

А, наприклад, Сергій Лещенко від початку січня до кінця квітня 2020 року заробив близько 1,4 млн грн.

Член наглядової ради Крістіан Кун з вересня 2018 року по 30 квітня 2020 року заробив 11,7 млн. Стільки ж отримали за той же період Андреас Матьє і Андерс Ослунд.

Варто зазначити, що такі ж дані раніше публікувала на своїй сторінці в Facebook нардеп від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк.