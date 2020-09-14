Про це написав у Facebook член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

“Кричуща історія, яка трапилась в “Укрзалізниці”. Замість того, щоб ремонтувати дизельні поїзди, гроші перевели на закупівлю двох лімузинів Audi Long по 4,5 млн грн. Закупівля сталася при минулому керівнику УЗ Кравцову і ретельно приховувалася – покупку оформили без тендеру через страхову фірму, засновником якої значиться філія “Одеська залізниця”, – написав Лещенко.

Екс-депутат додав, що після цього машини перекинули на баланс “Одеської залізниці”, але боялися експлуатувати, щоб не почався резонанс – “машини стояли в гаражі, припадали пилом, на одній з них зіпсувався акумулятор”.

“Ходять чутки, що машини призначалася для обслуговування одного з перших осіб України часів минулої влади”, – додав Лещенко.

За його словами, аудиторська інспекція виявила багато порушень у діяльності “УЗ”.

“На мою вимогу, наглядова рада “УЗ” призначила аудиторську перевірку цієї афери, яка виявила численні порушення. Але її результати півроку не передавали в правоохоронні органи. На початку липня наглядова рада зажадала це зробити, але через місяць виявилося, що … нічого не сталося. Тільки після чергового мого листа в кінці серпня матеріали були передані в НАБУ”, – повідомив екснардеп.

Нагадаємо, Сергій Лещенко купив в Києві квартиру вартістю 7,5 млн грн і площею близько 200 м². За його словами, частина коштів на покупку квартири – його заощадження як колишнього співвласника видання “Українська правда”. Крім того, половина суми – це позика від ще одного засновника УП Олени Притули терміном на 10 років. Ще частина нардепу нібито позичила його тоді ще дівчина Анастасія Топольська.

Раніше в Києві Лещенко побачили під час обслуговування в залі для VIP-клієнтів “Ощадбанку Росії”. Відповідне відео було опубліковано в Мережі. Згодом він визнав, що дійсно був в одному зі столичних відділень “Ощадбанку Росії”.

Також повідомлялося, що нардеп Лещенко визнав факт зустрічі з російським бізнесменом Костянтином Григоришиним, який отримав українське громадянство в травні 2016 року, і заявив, що дружить з ним вже 12 років.

Як повідомляли журналісти, родичі дружини Лещенка дотримуються проросійських поглядів. Сестра Анастасії Топольського ділиться в соцмережах симпатією до президента Росії Володимира Путіна, а також радіє, коли отримують російський паспорт.

Як доказ, що Олеся дійсно є сестрою Топольського, блогер Greg Davis показав фотографію, яку сама Топольська опублікувала в Facebook.