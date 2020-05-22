Про це повідомляє видання “Бабель”.

У виданні повідомляють, що Лещенко дав велике інтерв’ю, проте потім попросив дати йому попрацювати з текстом.

При цьому наголошується, що відповідно до закону “Про авторське право і суміжні правки”, журналіст не може опублікувати інтерв’ю без згоди спікера.

У виданні стверджують, що питали Сергія Лещенка про те, як він влаштувався на роботу в “Укрзалізницю”, про його високу заробітну плату там, про його канали в Telegram з інсайдами.

Слід зазначити, що в 2015 році сам Сергій Лещенко, будучи тоді народним депутатом України, подавав законопроект, який скасовує норму про обов’язкове узгодження інтерв’ю зі спікером перед публікацією. Даний законопроект так і не став законом.

“У нас в законодавстві досі зберігся пережиток, коли журналіст зобов’язаний погоджувати текст інтерв’ю з тим, у кого він його брав. Працюючи журналістом, я також вважав це положення абсурдним. Це елемент цензури, адже коли ти сідаєш давати інтерв’ю on the record, то вже цим фактом даєш згоду на публікацію сказаного. Всі західні журналісти, з якими я дружу, в шоці від того, що український закон зобов’язує погоджувати репортера текст розмови зі співрозмовником. Тому сьогодні в парламенті буде зареєстровано законопроект про скасування цієї норми про узгодження інтерв’ю” , – писав Лещенко на своїй сторінці в Facebook в 2015 році.

Пізніше сам Лещенко написав, що присланий йому спочатку редакцією варіант є “нарізкою коротких реплік”, проте заявив, що не проти публікації цієї версії.

“Та версія нашого спілкування, яку редакція надіслала мені на погодження, страждає істотним скороченням відповідей і урізанням серйозних тем. Їх небажання давати більш повні відповіді призводять лише до того, що суспільство не бачить цілісної картини – як в політиці, так і в УЗ. В тій скороченій версії інтерв’ю немає нічого сенсаційного, ви зможете самі в цьому переконатися. Я не проти, якщо сайт опублікує цю версію, яку вони мені прислали на узгодження – ви переконаєтеся, що журналісти спробували зробити сенсацію на рівному місці”, – написав він.