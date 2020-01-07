Про це повідомляє Reuters.
В результаті пожеж було знищено понад 8 мільйонів гектарів землі по всій країні, площа майже дорівнює Австрії, зруйновані тисячі будинків і деякі міста залишаються без електрики та мобільного зв’язку.
Незважаючи на дощ, який йшов два дні на материку, чиновники закликали місцевих жителів не втрачати пильність, оскільки суха спекотна погода незабаром повернеться.
Завдяки дощам чиновники встигли розблокувати деякі дороги і перевезти частину населення в безпечні місця.
Прем’єр-міністр штату Вікторія Даніель Ендрюс заявив, що близько 300 осіб були доставлені по повітрю в неділю з Маллакути, невеликого прибережного курортного містечка.
Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив про те, що близько 4000 голів великої рогатої худоби і овець загинули в результаті пожеж.
В результаті пожеж електростанція штату Новий Південний Уельс Essential Energy частково не працює, через що 24 тисячі споживачів залишаються без електроенергії.
Страхові компанії Австралії отримали вже близько 6 тисяч позовів, пов’язаних з пожежами. Починаючи з листопада, збитки від пожежі оцінюються в 375 мільйонів австралійських доларів. При цьому, у вересні – жовтні збитки становили 56 мільйонів.
- Зараз в Австралії пішли дощі, температура впала, але влада попереджає, що загроза пожеж все ще зберігається.
- У неділю, 5 січня, австралійська влада приступила до оцінки збитку від лісових пожеж.
- За 48 годин для пожежних служб Австралії в Новому Південному Уельсі зібрали понад 20 мільйонів австралійських доларів (13 мільйонів доларів США). Ще 700 тисяч доларів для постраждалих було зібрано 20-річною моделлю, яка відправляла оголені фото всім, хто пожертвує благодійним фондам від $10.
- Уряд України запропонував Австралії направити на допомогу з ліквідацією лісових пожеж в Австралії 200 підготовлених рятувальників.