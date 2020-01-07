В результаті лісових пожеж на території Австралії загинули вже 25 осіб. Вчора влада підтвердила факт смерті 71-річного чоловіка.

Про це повідомляє Reuters.

В результаті пожеж було знищено понад 8 мільйонів гектарів землі по всій країні, площа майже дорівнює Австрії, зруйновані тисячі будинків і деякі міста залишаються без електрики та мобільного зв’язку.

Незважаючи на дощ, який йшов два дні на материку, чиновники закликали місцевих жителів не втрачати пильність, оскільки суха спекотна погода незабаром повернеться.

Завдяки дощам чиновники встигли розблокувати деякі дороги і перевезти частину населення в безпечні місця.

Прем’єр-міністр штату Вікторія Даніель Ендрюс заявив, що близько 300 осіб були доставлені по повітрю в неділю з Маллакути, невеликого прибережного курортного містечка.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив про те, що близько 4000 голів великої рогатої худоби і овець загинули в результаті пожеж.

В результаті пожеж електростанція штату Новий Південний Уельс Essential Energy частково не працює, через що 24 тисячі споживачів залишаються без електроенергії.

Страхові компанії Австралії отримали вже близько 6 тисяч позовів, пов’язаних з пожежами. Починаючи з листопада, збитки від пожежі оцінюються в 375 мільйонів австралійських доларів. При цьому, у вересні – жовтні збитки становили 56 мільйонів.