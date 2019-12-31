В Австралії лісові пожежі наближаються до Мельбурну. З п'яти передмість вже евакуювали близько 100 тисяч жителів.

Про це повідомляє AFP.

У повідомленні сказано, що один пожежний-доброволець загинув під час боротьби із загорянням в сільській місцевості. Ще двоє отримали опіки. З початку пожеж загинули десять пожежників.

Вогонь зруйнував понад тисячу будинків і понад три мільйони гектарів території.

Через пожежі в деяких регіонах заборонили новорічні феєрверки. Влада Сіднея планували витратити 4,5 млн доларів на святковий феєрверк, але перенаправила їх на допомогу пожежникам-добровольцям, а також фермерам, у яких знищено врожай. Петиція з вимогою припинити феєрверки на тлі масових пожеж набрала 270 тисяч підписів, але чиновники заявляють, що шоу все одно буде.