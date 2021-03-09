Британський штам коронавірусу B.1.1.7 все більше поширюється в Європі. Група вчених виявила, що цей варіант коронавірусу є причиною більшої кількості смертей, ніж штам, який прийшов з китайського міста Ухань - SARS-CoV-2.

Про це йдеться в статті, опублікованій на порталі Medrxiv.org.

Ця стаття є препринтом і ще не була підтверджена експертною оцінкою. У ній повідомляється про нові медичні дослідження, які ще належить оцінити і тому вони не повинні використовуватися в якості керівництва для клінічної практики.

Загальні відомості про вірус

Зазначається, що ризик настання смерті збільшується з віком пацієнта і наявністю у нього супутніх захворювань.

Штам коронавірусу B.1.1.7 може поширюватися швидше і у нього більш висока смертність, ніж у китайського варіанту SARS-CoV-2.

Британський штам вперше був виявлений у графстві Кент, Велика Британія, восени 2020 року. Зараз він поширився по всій Європі.

Дослідження популяції

Дані для дослідження були взяті з дослідницької платформи електронних медичних карт OpenSAFELY, що охоплює 40% населення Англії, які стоять на обліку у терапевта.

“Ми використовували дані терапевтів, SARS-CoV-2, вакцинації та дані про смертність. Критеріями виключення були вакцинація проти SARS-CoV-2 і діагноз SARS-CoV-2 до періоду дослідження”, – зазначають автори дослідження.

Для розрахунку небезпеки смерті була використана модель Кокса (модель 1972 року використовується для оцінки умовного ризику захворювання).

Були зіставлені дані пацієнтів, у яких виявлено штам B.1.1.7 і тих, у кого не було виявлено цей штам.

Подальше спостереження було піддано цензурі 5 лютого 2021 року або за сім днів до отримання вакцини проти SARS-CoV-2, в залежності від того, що настане раніше. Вивчення B.1.1.7 незмінно асоціювалося з підвищеним ризиком смерті. У аналізі, що враховує демографічні характеристики і супутні захворювання, зазначається, що небезпека смерті була на дві третини вища в групі людей, у яких виявлено британський штам.

“Ми виявили вищий абсолютний ризик смерті через 28 днів після отримання позитивного тесту на SARS-CoV-2 в залежності від віку, статі та наявності супутніх захворювань”, – зазначають вчені.

Ризик смерті був низьким для осіб молодше 65 років при відсутності супутніх захворювань.

При цьому у чоловіків ризик смерті вище, ніж у жінок у віці до 65 років без супутніх захворювань: чоловіки-0,14%; жінки – 0,07%.

Ризик смерті був постійно вище для чоловіків і підвищувався з віком пацієнта і наявністю супутніх захворювань.

Найбільший ризик – серед осіб у віці 85 років і старше з двома або більше супутніми захворюваннями.