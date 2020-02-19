Відпочинок для дітей може бути не тільки веселим та цікавим, але і корисним для освіти. Всім цим вимогам відповідають мовні курси за кордоном.

Оптимальним варіантом стане Німеччина. У цій країні для дітей організовані табори, які відомі на весь світ своїми організованістю, продуманістю і високою дисципліною. Як спланувати ідеальний дитячий відпочинок, розповідає освітня компанія Karandash.

Зарубіжні канікули для дітей: гарантії безпеки

Незалежно від обраного табору і місця проживання, дитина завжди знаходиться в безпеці. На заняттях і екскурсіях хлопців супроводжують куратори і грамотні вихователі, які організовують дозвілля та стежать за дисципліною.

Якщо ж ви переживаєте за безпеку своєї дитини, зверніть увагу на варіант “проживання в приймаючій сім’ї”. Дитина постійно житиме в німецькій родині, а тому завжди буде під наглядом дорослих. Крім того, при такому варіанті розміщення діти легше адаптуються за кордоном, швидше занурюються в культуру і починають добре говорити німецькою мовою.

Вивчення німецької у Німеччині: відпочинок чи все-таки навчання?

Дитячі мовні школи за кордоном, на відміну від дорослих, більше орієнтовані на організацію відпочинку для дітей. Велику частину часу діти витрачають на спортивні ігри, заняття за інтересами (спорт, мистецтво, література, наука та ін.), спілкування з однолітками. Щовечора діти беруть участь в організації спільного дозвілля – вікторини, дискотеки, кіноперегляд на іноземній мові, шоу талантів і т. д.

Важливою частиною відпочинку є екскурсії. Літні канікули в Німеччині – це не просто вивчення німецької, а в першу чергу поїздки по містах країни (Берлін, Нюрнберг, Мюнхен, Гамбург та ін.), відвідування історичних пам’яток, музеїв, подорожі по озерам, горам і лісам, шопінг в сучасних торгових центрах і велосипедні тури по околицях міста. Діти зможуть познайомитися з красивою природою Німеччини, провести багато часу під відкритим небом, купуватися в теплих озерах або спуститися з вершини гори.

Вивчення німецької в Німеччині забирає лише малу частину часу з розпорядку дня. В залежності від уподобань батьки можуть вибрати такі варіанти:

інтенсив – 30 занять на тиждень і більше;

напів-інтенсив – 25 уроків/тиждень;

стандарт + індивідуальні заняття – крім звичайних 20 занять на тиждень, ще 5 – індивідуально з обраним викладачем;

стандарт – 20 уроків на тиждень.

Як організувати канікули для дитини?

Організація відпочинку буде різною в залежності від того, чи шукаєте ви курси німецької мови в Німеччині для підлітка, майбутнього студента німецького вузу або ж плануєте веселі канікули для школяра. Тому спочатку потрібно визначитися зі своїми вимогами до навчальної програми та організації дозвілля для дітей.

Під час вибору конкретного табору зверніть увагу на такі нюанси:

Тип програми (кількість аудиторних занять на тиждень та їх вид – групові, індивідуальні). Розмір навчальної групи. Кваліфікація викладачів, вихователів і кураторів. Варіанти розміщення (резиденція, сім’я, яка приймає). Харчування. Гарантії безпеки, варіанти зв’язку з представниками табору і самою дитиною. Кількість екскурсій на тиждень та їх перелік. Організація дозвілля: вечірні заходи та їх тривалість, кількість вільного часу на день, наявність майстер-класів, кількість спортивних та мистецьких уроків та ін.

Планування дитячих канікул за кордоном – непросте завдання, яке вимагає багато часу і сил. Тому почати готуватися до літньої поїздці слід вже зараз. Якщо у вас виникнуть труднощі з організацією відпочинку та вибором табору, звертайтеся до освітньої агенції Karandash, досвідчені консультанти зможуть допомогти з будь-яких питань.