У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що найбільш імовірним природним переносником коронавіруса COVID-19 можуть бути кажани.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

У повідомленні сказано, що кажани – перший “пункт” на шляху передачі коронавірусу. Після цього він переходить на проміжну тварина, і тільки після цього – до людини.

“Найбільш ймовірними природними резервуарами для SARS-CoV-2 є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар’єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря. Цими проміжними тваринами-господарями можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифіковано”, – пояснили в Міністерстві охорони здоров’я.

Також у відомстві звернули увагу на те, що варто обмежити споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження. Також слід бути обережними з сирим м’ясом, сирим молоком або сирими органами тварин. Саме через такі продукти харчування може відбутися перехресне зараження сирої їжі.