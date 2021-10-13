Про це заявили прокурори, повідомляє американське видання The Washington Post.

Вони пояснили, що “Парнас незаконно направляв іноземні кошти від російських інвесторів американським політичним кандидатам, аби спробувати завоювати їх лояльність“.

Лева Парнаса та Андрія Кукушкіна тепер підозрюють у злочинній змові з метою переказу мільйона доларів від росіянина Андрія Муравйова. Це гроші на фінансування політичних кампаній посадовців, які мали б сприяти отриманню ліцензій на ведення легального бізнесу, пов’язаного з марихуаною.

“Саме так до США потрапили іноземні кошти, головна мета яких – вплинути на американські вибори”, – сказала помічниця прокурора США Алін Флодр у вступному слові в окружному суді США на Манхеттені.

Флодр стверджує, що Парнас і Кукушкін добре знали закони про вибори США, які забороняли пожертвування з іноземних джерел. Вона повідомила присяжним, що текстові повідомлення та листи електронною поштою підтвердять, що вони навмисно прагнули приховати справжнє джерело пожертвувань і явно порушили закон.

Окрім цього, Парнаса звинувачують у тому, що він приховав джерело пожертви розміром 325 тисяч доларів у березні 2018 року для America First Action, комітету Трампа. Він та його партнер Ігор Фруман, який раніше визнав себе винним у вимаганні внесків для іноземної кампанії, нібито повідомили, що кошти були від їх бізнесу – Global Energy Producers. Але насправді компанія була фіктивною і не приносила доходу.

Але сторона захисту все заперечує. Адвокат Парнаса Джозеф Бонді сказав присяжним, що його клієнт був зацікавлений у тому, аби його бізнес в США розвивався. На одному із заходів, де також був Дональд Трамп, Парнас передав 45-му президенту записку з поясненням, чому федеральний уряд повинен легалізувати марихуану.

“Він свідомо цього не робив… Не збирався порушувати федеральне законодавство про вибори “, – стверджував Бонді.

Адвокат Кукушкіна Джеральд Лефкурт схарактеризував свого клієнта як людину, яка абсолютно не цікавиться політикою і не могла бути причетна до спроб обійти закони про вибори США.

“Він ніколи в житті не голосував… Він не мав нічого спільного з внесками “, – сказав Лефкур.

Але перший свідок, Веслі Карл Дункан, який балотувався на посаду генерального прокурора у 2018 році в Неваді, де Парнас та Кукушкін нібито сподівалися допомогти розпочати бізнес з марихуаною, розказав наступне. Він познайомився з Парнасом під час збору коштів у рамках своєї кампанії та підтвердив, що попереджав його, що всі донори повинні були бути громадянами США. Після цього Фруман та Парнас спільно пожертвували на його кампанію 10 тисяч доларів. Це була максимально допустима сума. Коли ж співробітники передвиборчої кампанії Дункана дізналися, що джерело грошей сумнівне, вони “вжили певних заходів”.

Справа проти Фрумана та Парнаса викликала суспільний резонанс після того, як стало відомо про їх тісний зв’язок з Джуліані. Саме Парнас та Фруман у 2019 році допомагали Джуліані збирати в Україні компромат проти Хантера Байдена, сина чинного американського президента Джо Байдена. Раніше Хантер працював в українській енергетичній компанії Burisma.

До федеральних обвинувачень Парнас та Фруман постійно наголошували на своїх зв’язках з 45-м американським президентом Дональдом Трампом. Але після цього вони дистанціювалися від нього. Сам Трамп також говорив, що не надто добре знайомий з ними.

Фруман почує судовий вирок на засіданні, яке відбудеться 21 січня.