Про це повідомляє американське видання NBC News.
Парнас був бізнес-партнером Джуліані. Окрім нього, винним визнали партнера Парнаса, Андрія Кукушкіна.
Судовий процес тривав понад два тижні. Парнаса звинувачували в тому, що він та Кукушкін брали гроші в російського бізнесмена Андрія Кукушкіна, та передавали їх у передвиборчі фонди американських політиків під час виборів у 2018 році.
Зокрема, це 325 тисяч доларів до фонду, дотичного до кампанії Трампа.
Присяжні визнали Парнаса винним за всіма пунктами. Він провину не визнав.
Важливо, що Джуліані не є фігурантом цієї кримінальної справи, тому йому не пред’явили жодних звинувачень.
Справа проти Фрумана та Парнаса викликала суспільний резонанс після того, як стало відомо про їх тісний зв’язок з Джуліані. Саме Парнас та Фруман у 2019 році допомагали Джуліані збирати в Україні компромат проти Хантера Байдена, сина чинного американського президента Джо Байдена. Раніше Хантер працював в українській енергетичній компанії Burisma.
До федеральних обвинувачень Парнас та Фруман постійно наголошували на своїх зв’язках з 45-м американським президентом Дональдом Трампом. Але після цього вони дистанціювалися від нього. Сам Трамп також говорив, що не надто добре знайомий з ними.
Фруман почує судовий вирок на засіданні, яке відбудеться 21 січня.
- Раніше видання The New York Times повідомляло, що адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані обговорював з Генпрокурором Юрієм Луценком справу проти компанії Burisma Group, власником якої є ексміністр екології Микола Злочевський. У цій компанії раніше працював син колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена Хантер Байден.
- Хантер Байден працював в Burisma, коли генпрокурором України був Віктор Шокін, якого у 2016 році вимагав звільнити віцепрезидент США. Саме за часів генпрокурорства Шокіна в Україні було відкрито справу проти Burisma.
- Зазначено, що адвокат Трампа обговорив розслідування справи про Burisma і її ставлення до Байдена з Шокіним і Луценко. За інформацією The New York Times, для обговорення справи проти Burisma Юрій Луценко кілька разів зустрічався з адвокатом Трампа в Нью-Йорку в 2019 році. Як стверджують джерела, Луценко пізніше повідомив колегам, що під час однієї із зустрічей Джуліані подзвонив Трампу.