Присяжні суду в Нью-Йорку визнали винним соратника адвоката Рудольфа Джуліані, Лева Парнаса, у незаконному фінансуванні американських виборів. Він перераховував гроші від іноземців, а це заборонено на законодавчому рівні.

Про це повідомляє американське видання NBC News.

Парнас був бізнес-партнером Джуліані. Окрім нього, винним визнали партнера Парнаса, Андрія Кукушкіна.

Судовий процес тривав понад два тижні. Парнаса звинувачували в тому, що він та Кукушкін брали гроші в російського бізнесмена Андрія Кукушкіна, та передавали їх у передвиборчі фонди американських політиків під час виборів у 2018 році.

Зокрема, це 325 тисяч доларів до фонду, дотичного до кампанії Трампа.

Присяжні визнали Парнаса винним за всіма пунктами. Він провину не визнав.

Важливо, що Джуліані не є фігурантом цієї кримінальної справи, тому йому не пред’явили жодних звинувачень.

Справа проти Фрумана та Парнаса викликала суспільний резонанс після того, як стало відомо про їх тісний зв’язок з Джуліані. Саме Парнас та Фруман у 2019 році допомагали Джуліані збирати в Україні компромат проти Хантера Байдена, сина чинного американського президента Джо Байдена. Раніше Хантер працював в українській енергетичній компанії Burisma.

До федеральних обвинувачень Парнас та Фруман постійно наголошували на своїх зв’язках з 45-м американським президентом Дональдом Трампом. Але після цього вони дистанціювалися від нього. Сам Трамп також говорив, що не надто добре знайомий з ними.

Фруман почує судовий вирок на засіданні, яке відбудеться 21 січня.