Сучасна мода є ансамблем різноманітності видів стилів і величезний простір для творчості. Саме зараз, як ніколи, актуально показувати свій внутрішній світ, самовиражатися, використовувати всю свою фантазію. Якщо ви віддаєте перевагу шикарним платтям, дорогим сумкам і взуттям на підборах, то вперед, дерзайте! Або ж, для любительок більш розслаблених і вільних нарядів, було створено streetstyle. Поєднуйте оверсайз худі та джоггери, масивні кросівки та куртки, вибирайте яскраві, з малюнками, принтовані вироби, які підніматимуть настрій вам і всім навколо

Тут ми пропонуємо поговорити про речі, які свого часу перевернули fashion індустрію з ніг на голову і навіть через десятиліття є першим маст-хевом у будь-якому гардеробі. Джинси Levis були створені абсолютно новим на той момент способом із деніму. Коли почався час Золотої Лихоманки, різноробам потрібен був міцний і зручний одяг, який і створив Леві Страус. Але зовсім скоро така комфортна і красива річ поширилася всім гардеробам і стала справжнім трендом. Різновидів, фасонів, кольорів та дизайнів джинс з кожним роком стає все більше, тому кожен модник знайде те, що підкреслить усі переваги, підійде за стилем та смаком. Крім того, сьогодні марка є нереально успішним, затребуваним і популярним виробником товарів з деніму, має бутики по всьому світу і радує своїх покупців щосезонно. Давайте дізнаємося про асортимент докладніше.

Levi’s® має колаборацію з Felix the Cat, у якій головною зіркою став кіт Фелікс. Стиль шкільної форми, який є актуальним з 2021 року і до сьогодні.

Відчуйте цей вайб, урбаністичний стиль, поєднання вічної класики та ноток вуличної моди. Асортимент представляє продукцію з різноманітністю оригінальних деталей. Наприклад, джинсівки з малюнками Custom, футболки з цікавими цитатами та героями мультфільмів. Вся продукція шикарно поєднується між собою, тому будь-яка позиція колекції є універсальною, але незвичайною.

На офіційному сайті Ultrashop запропоновано все вищезгадане від Levi’s® та багато іншого. Обов’язково скористайтесь бонусною програмою після реєстрації, швидкою доставкою до свого міста, розділом аутлет, в якому зібрані товари з попередніх сезонів за знижками та багато інших. Також пропонуємо розглянути професійно зібрану Fashion карусель з неймовірними іміджами на будь-який вид заходів та надихнутися ідеями. Кайфуйте від швидкісного, продуктивного та приємного шопінгу. Вдалих покупок!