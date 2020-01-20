Про це повідомляє “Радіо Польща”.

Політика підтримали партії “Весна”, “Ліві разом” і “Союз демократичних лівих сил”. Три політсили в польському Сеймі складають єдиний блок.

“Я буду боротися за поліпшення системи охорони здоров’я, за її фінансування на європейському рівні, тобто на рівні 7,5% ВВП. Наступним кроком повинна стати реформа лікарської політики. Я буду боротися за те, щоб жодні ліки за рецептом не коштували більше 5 злотих. Як президент я також представлю масштабну загальнонаціональну програму доступного житла”, – сказав Бедронь, пообіцявши також збільшити мінімальну пенсію до 1600 злотих (близько 380 євро).

Фото: РАР

“Перш за все лівих цікавить те, що зараз нами править президент, який не бере участі в світовій дискусії, який не відчуває сучасних глобальних загроз”, – заявив євродепутат.

Відзначимо, що згідно з останніми опитуваннями, Роберт Бедронь утримує третє місце в електоральних симпатіях поляків. Лідером опитувань є діючий президент Анджей Дуда, за ним слідує кандидат опозиційної “Коаліції європейської” Малгожата Кідава-Блонська.

Роберту Бедроню 43 роки. Колишній депутат Сейму і відкритий гей Бедронь давно відомий в Польщі завдяки боротьбі за права ЛГБТ. Але тільки ставши мером провінційного міста Слупська, Бедронь зміг завоювати безпрецедентну популярність, довівши, що навіть консервативні поляки можуть забути про нетрадиційну орієнтацію, якщо чують від політика чесні слова і бачать правильні вчинки.

Варто відзначити, що Бедронь вже 17 років живе в цивільному шлюбі з Кшиштофом Смішеком, який є віце-головою фракції Лівих в Сеймі – політичної сили, яка зайняла 3 місце на парламентських виборах в 2019 році.

“Весна” – нова партія. Її офіційна презентація відбулася тільки в 2019 році. У ліберальну порядку, яку просуває Бедронь, включено обмеження ролі католицької церкви в польській політиці і велике розділення Костелу і держави. Також політик пропонує лібералізацію закону проти абортів. Все це дуже розходиться з порядком, який пропонує полякам консервативна правляча партія “Право і справедливість”.

Президентські вибори в Польщі відбудуться в травні цього року – офіційна дата поки що не оголошена.