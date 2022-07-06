5 липня 2022 року, в басейні з простріленою головою знайшли тіло Юрія Воронова, генерального директора транспортної компанії "Астра Шиппінг", яка працювала на арктичних підрядах російської газовидобувної корпорації "Газпрому". Це вже четверта загибель топменеджера, пов'язаного з компанією.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times у Telegram.

Цього року померло вже п’ять топменеджерів, пов’язаних із головними газовими компаніями — “Газпромом” та “Новатеком” У всіх випадках слідчі вбачають ознаки самогубств.

Тіло 61-річного Воронова виявили на території його ділянки в котеджному селищі Морські тераси біля Фінської затоки. Чоловік лежав у басейні з простріленою головою, а поряд правоохоронці знайшли травматичний пістолет Grand Power.

Юрій Воронов був гендиректором транспортної компанії “Астра Шиппінг”, яка працювала на арктичних підрядах “Газпрому”. Він вирушив у Ленінську область РФ ще 1 липня, а перед від’їздом у нього стався конфлікт із діловими партнерами через втрату грошей.

Раніше в області знайшли тіло Леоніда Шульмана, голови транспортної служби “Газпром інвест”, а потім — Олександра Тюлякова, який працював у “Газпромі” заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру. Трупи керівників виявили в тому самому населеному пункті під Петербургом.

У квітні в столичній квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віцепрезидента “Газпромбанку”, а також його дружини та дочки. Трохи згодом в Іспанії виявили мертвими колишнього топменеджера “Новатека” Сергія Протосеню, його дружину та дочку.