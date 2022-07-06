Про це повідомляє російське видання The Moscow Times у Telegram.
Цього року померло вже п’ять топменеджерів, пов’язаних із головними газовими компаніями — “Газпромом” та “Новатеком” У всіх випадках слідчі вбачають ознаки самогубств.
Тіло 61-річного Воронова виявили на території його ділянки в котеджному селищі Морські тераси біля Фінської затоки. Чоловік лежав у басейні з простріленою головою, а поряд правоохоронці знайшли травматичний пістолет Grand Power.
Юрій Воронов був гендиректором транспортної компанії “Астра Шиппінг”, яка працювала на арктичних підрядах “Газпрому”. Він вирушив у Ленінську область РФ ще 1 липня, а перед від’їздом у нього стався конфлікт із діловими партнерами через втрату грошей.
Раніше в області знайшли тіло Леоніда Шульмана, голови транспортної служби “Газпром інвест”, а потім — Олександра Тюлякова, який працював у “Газпромі” заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру. Трупи керівників виявили в тому самому населеному пункті під Петербургом.
У квітні в столичній квартирі знайшли тіла Владислава Аваєва, колишнього віцепрезидента “Газпромбанку”, а також його дружини та дочки. Трохи згодом в Іспанії виявили мертвими колишнього топменеджера “Новатека” Сергія Протосеню, його дружину та дочку.
- Нагадаємо, що щонайменше п’ять відомих російських бізнесменів померли від самогубства з кінця січня. Троє з них нібито вбили членів своїх сімей, перш ніж покінчити з життям. Четверо загиблих були пов’язані з російським державним енергетичним гігантом “Газпром” або однією з його дочірніх компаній.