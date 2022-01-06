Компанія позиціонує авто як автономний транспортний засіб, який "стирає різницю між будинком і автомобілем". Він є багатофункціональним.

Про це повідомляє спеціалізоване американське видання Сarscoops.

LG не розкриває всіх секретів концепції транспортного засобу, але розповідає, що воно має переднє сидіння, яке повертається та широкоформатний дисплей, який піднімається над панеллю приладів.

Також у концепті є персональний помічник та індивідуальне заднє сидіння з режимом сну. Коли режим сну активований, сидіння відкидається та підставка для ніг розкривається.

Враховуючи, що LG найбільш відома випуском домашньої електроніки, не дивно, що Omnipod має безліч дисплеїв, а також холодильник та кавоварку.

Видання повідомляє, що є навіть вішалка для одягу з електроприводом. В Omnipod можна дивитися кіно та займатися фітнесом.

Крім Omnipod, LG представила програму Soft V2X, яка допомагає пішоходам і велосипедистам обмінюватися інформацією з водіями автомобілів, які знаходяться поблизу. Завдяки обміну даними про швидкість та місцезнаходження, користувачі можуть дізнаватися про небезпеку на дорозі.

Також компанія представила цифрову кабіну, яка, по суті, є їхньою версією Mercedes MBUX Hyperscreen. Це повнорозмірний дисплей, що складається з цифрової комбінації приладів, інформаційно-розважальної системи та дисплея для пасажира, який сидить спереду.