Про це повідомляє спеціалізоване американське видання Сarscoops.

Фото: скрін з відео
LG Global

LG не розкриває всіх секретів концепції транспортного засобу, але розповідає, що воно має переднє сидіння, яке повертається та широкоформатний дисплей, який піднімається над панеллю приладів.

Також у концепті є персональний помічник та індивідуальне заднє сидіння з режимом сну. Коли режим сну активований, сидіння відкидається та підставка для ніг розкривається.

Враховуючи, що LG найбільш відома випуском домашньої електроніки, не дивно, що Omnipod має безліч дисплеїв, а також холодильник та кавоварку.

Видання повідомляє, що є навіть вішалка для одягу з електроприводом. В Omnipod можна дивитися кіно та займатися фітнесом.

Крім Omnipod, LG представила програму Soft V2X, яка допомагає пішоходам і велосипедистам обмінюватися інформацією з водіями автомобілів, які знаходяться поблизу. Завдяки обміну даними про швидкість та місцезнаходження, користувачі можуть дізнаватися про небезпеку на дорозі.

Також компанія представила цифрову кабіну, яка, по суті, є їхньою версією Mercedes MBUX Hyperscreen. Це повнорозмірний дисплей, що складається з цифрової комбінації приладів, інформаційно-розважальної системи та дисплея для пасажира, який сидить спереду.